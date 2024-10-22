Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 235 Hoàng Cầu, Trung Liệt, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

A/ Quản lý nhân sự: – Định biên, đảm bảo số lượng nhân sự cần để vận hành cửa hàng. – Đào tạo, hướng dẫn nhân sự. Đảm bảo chất lượng nhân sự tại cửa hàng. – Sắp xếp ca làm việc, nhân sự làm việc trong từng ca phù hợp với tình hình kinh doanh. – Chịu trách nhiệm với quỹ lương khoán của cửa hàng. B/ Quản lý hàng hóa: – Đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ của cửa hàng. – Quản lý hàng hóa ra vào, tồn tại cửa hàng. – Trực tiếp đặt hàng hóa theo tình hình kinh doanh của cửa hàng. C/ Quản lý tài chính: – Tiếp nhận và thực hiện nghiệp vụ kinh doanh, đảm bảo doanh số của cửa hàng phụ trách. – Quản lý doanh thu/chi phí của cửa hàng. – Chuyển doanh thu/chi phí đúng hạn. D/ Quản lý vận hành: – Quản lý quy trình vận hành cửa hàng. – Quản lý chất lượng không gian vệ sinh, hình ảnh, chương trình MKT cửa hàng. – Quản lý máy móc, trang bị, CCDC cửa hàng.

– Tuổi: <30 tuổi. – Trình độ học vấn: Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, tài chính...... – Khoảng cách di chuyển từ nhà tới nơi làm việc: < 10km. – Kinh nghiệm: Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm quản lý chuỗi đồ uống cafe, trà sữa (quản lý cửa hàng, giám sát bán hàng, cửa hàng trưởng,...)

-Tư duy phục vụ hướng đến khách hàng, quyết đoán, chủ động, chính trực, kỹ năng tự hoạch định công việc tốt. Có kỹ năng quan sát tốt, truyền đạt và đưa phản hồi hiệu quả.

-Tính cách: Trung thực, công tâm, quyết đoán, nhiệt tình, hết lòng vì khách hàng, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc. – Ưu tiên ứng viên làm việc trong ngành FnB, các chuỗi cửa hàng lớn

-Quản lý 1 cơ sở duy nhất tại Phạm Ngọc Thạch

Thu nhập: Lương cứng + Thưởng KPI -> Thu nhập trung bình khoảng 14.000.000đ – 15.000.000đ tùy theo doanh thu cửa hàng. Bảo hiểm, chế độ theo quy định của Nhà nước Cơ hội tích lũy kinh nghiệm vận hành cửa hàng, có cơ hội trở thành Quản lý khu vực Hưởng các chế độ vào ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc Chính sách tham quan, du lịch, teambuilding hàng tháng, thiện nguyện, CLB Thể thao... Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và đề cao giá trị năng lực nhân viên

