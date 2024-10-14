Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 142 Phố Huế, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

• Quản lý toàn bộ các hoạt động kinh doanh của bộ phận;
• Xây dựng và cập nhật hệ thống quy trình làm việc. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm soát nhân viên thực hiện theo quy trình;
• Hướng dẫn, đào tạo nhân viên mới giúp trang bị cho nhân viên đầy đủ các kỹ năng để đáp ứng nhu cầu công việc;
• Kiểm soát việc thực hiện các công việc nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm; các quy định về tiêu chuẩn sản phẩm; tính pháp lý....
• Hướng dẫn và kiểm soát nhân viên thực hiện theo các nội quy, quy định của Công ty về: Trang phục, tác phong, thái độ phục vụ, giờ giấc làm việc.........;
• Tham mưu và đề xuất lên Ban Giám đốc Công ty những kế hoạch nhằm thúc đẩy tình hình kinh doanh, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp;
• Tham gia vào việc tuyển dụng nhân sự, đánh giá kết quả làm việc của từng nhân viên theo định kỳ tháng/ quý/ năm;
• Thực hiện việc báo cáo kết quả công việc lên Ban Giám đốc Công ty theo quy định.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm trên 3-5 năm ở vị trí quản lý cửa hàng bánh, cà phê, chuỗi bán lẻ ....
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, ưu tiên nữ có khả năng quán xuyến công việc
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
- Tuổi từ 28 đến 40

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH theo quy định sau khi kết thúc thử việc
- Được thưởng sinh nhật, lương tháng 13,...
- Có cơ hội thăng tiến và phát triên trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 Bùi Thị Xuân- Hai Bà Trưng- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

