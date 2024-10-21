Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 353 Phố Huế, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Đảm bảo thực hiện doanh số theo chỉ tiêu

- Quản lý hàng hóa, tiền bán hàng

- Tổ chức, hướng dẫn sắp xếp bảo quản hàng hóa

- Đảm bảo công tác kiểm tra, theo dõi chất lượng, số lượng hàng hóa

- Đảm bảo hình ảnh cửa hàng

- Quản lý, đánh giá, tuyển dụng, hướng dẫn đào tạo nhân viên dưới quyền

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nhiệt tình, hòa đồng, trách nhiệm

– Năng động, sáng tạo, quyết đoán và xử lý vấn đề nhanh.

– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm CHT hoặc quản lý kinh doanh.

– Am hiểu hoạt động kinh doanh thời trang và bán lẻ

– Kỹ năng quản lý: Hàng hóa, con người

– Lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, ra quyết định, giao tiếp, truyền đạt tốt

– Làm việc theo nhóm, độc lập

– Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương: mức lương thỏa thuận theo năng lực

– Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe...

– Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty

– Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT

– Review lương thưởng định kỳ hàng năm.

– Được hưởng các chế độ phúc lợi: tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...

– Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính...

– Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp

– Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.

– Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.

– Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp

– Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

