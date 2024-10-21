Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 353 Phố Huế, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Đảm bảo thực hiện doanh số theo chỉ tiêu
- Quản lý hàng hóa, tiền bán hàng
- Tổ chức, hướng dẫn sắp xếp bảo quản hàng hóa
- Đảm bảo công tác kiểm tra, theo dõi chất lượng, số lượng hàng hóa
- Đảm bảo hình ảnh cửa hàng
- Quản lý, đánh giá, tuyển dụng, hướng dẫn đào tạo nhân viên dưới quyền

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nhiệt tình, hòa đồng, trách nhiệm
– Năng động, sáng tạo, quyết đoán và xử lý vấn đề nhanh.
– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm CHT hoặc quản lý kinh doanh.
– Am hiểu hoạt động kinh doanh thời trang và bán lẻ
– Kỹ năng quản lý: Hàng hóa, con người
– Lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, ra quyết định, giao tiếp, truyền đạt tốt
– Làm việc theo nhóm, độc lập
– Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương: mức lương thỏa thuận theo năng lực
– Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe...
– Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty
– Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT
– Review lương thưởng định kỳ hàng năm.
– Được hưởng các chế độ phúc lợi: tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...
– Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính...
– Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
– Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.
– Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.
– Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp
– Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa Newskyline, Nguyễn Khuyến, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

