Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LA.MA.SON
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LA.MA.SON

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LA.MA.SON

Mức lương
11 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 98 Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

1. Quản lý nhân viên bán hàng:
Theo dõi, kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên. Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của từng nhân viên của mình quản lý. Đào tạo và huấn luyện nhân viên thuộc quyền quản lý của mình.
Theo dõi, kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên.
Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của từng nhân viên của mình quản lý.
Đào tạo và huấn luyện nhân viên thuộc quyền quản lý của mình.
2. Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng/đặt hàng:
Nắm được doanh thu bán hàng hằng ngày, các mã hàng bán tốt, những mã không bán tốt, lý do không bán được hàng. Kiểm tra cách trưng bày hàng hóa, vệ sinh cửa hàng. Phải tìm hiểu nguyên nhân khi doanh thu có sự thay đổi đột biến. Thực hiện việc đặt hàng theo lịch và nhu cầu của cửa hàng. Thực hiện các chương trình khuyến mại mà công ty đưa ra.
Nắm được doanh thu bán hàng hằng ngày, các mã hàng bán tốt, những mã không bán tốt, lý do không bán được hàng.
Kiểm tra cách trưng bày hàng hóa, vệ sinh cửa hàng.
Phải tìm hiểu nguyên nhân khi doanh thu có sự thay đổi đột biến.
Thực hiện việc đặt hàng theo lịch và nhu cầu của cửa hàng.
Thực hiện các chương trình khuyến mại mà công ty đưa ra.
3. Quản lý cửa hàng:
Quản lý tài sản của cửa hàng: tất cả các tài sản thuộc cửa hàng của mình quản lý. Những hư hỏng nhẹ ở cửa hàng thì phải liên hệ để tiến hành sửa chữa kịp thời. Kiểm tra vệ sinh trong gian hàng: quầy, tủ kệ, sào. Làm báo cáo hàng ngày, báo cáo tuần lên phòng kinh doanh.
Quản lý tài sản của cửa hàng: tất cả các tài sản thuộc cửa hàng của mình quản lý.
Những hư hỏng nhẹ ở cửa hàng thì phải liên hệ để tiến hành sửa chữa kịp thời.
Kiểm tra vệ sinh trong gian hàng: quầy, tủ kệ, sào.
Làm báo cáo hàng ngày, báo cáo tuần lên phòng kinh doanh.

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, độ tuổi < 35 tuổi
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm gần nhất ở vị trí tương đương bên lĩnh vực FMCG, F&B, điện máy, nhà sách,...... Ưu tiên đã từng làm các bên: Winmart+, Tmart, CircleK, Tomita Mart, Sói Biển,....
- Có tinh thần cầu tiến
- Khả năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LA.MA.SON Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng: 9.000.000đ – 12.000.000đ (đã bao gồm các khoản phụ cấp: xăng xe, ăn ca) + % doanh thu => thu nhập: 11,000,000đ-16,000,000đ
- Chính sách tăng lương 3 tháng xét 1 lần.
- 1 năm có 12 ngày nghỉ phép
- Thưởng tháng/quý/năm, các ngày lễ tết,...
- Lương tháng thứ 13, Thưởng Tết
- Tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng lên vị trí Quản lý khu vực sau 6 tháng
- Du lịch, nghỉ mát hàng năm
- Được mua hàng với giá ưu đãi dành cho nhân viên Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LA.MA.SON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LA.MA.SON

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LA.MA.SON

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 207 Tô Hiệu-Dịch Vọng-Cầu giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

