Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH PHONG BVB làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15A Thiên Hiền, Mỹ Đình, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Quản lý cửa hàng tóc Nam - biết word, excel cơ bản

Quản lý nhân viên thợ cửa hàng Triển khai chương trình KPI do bộ phận kinh doanh gửi làm các loại báo cáo theo quy định

Yêu cầu : Nữ , 20 đến 28 tuổi, nhanh nhẹn, trung thực.

Đã có kinh nghiệm thu ngân

Biết sử dụng word - excel cơ bản

Thời gian : 9h00-17h00

Tại CÔNG TY TNHH PHONG BVB Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ Được đào tạo, hướng dẫn công việc Tham gia các hoạt động của hệ thống Mức lương: 6-9tr Thưởng lễ - tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHONG BVB

