Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH PHONG BVB làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH PHONG BVB
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY TNHH PHONG BVB

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH PHONG BVB

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15A Thiên Hiền, Mỹ Đình, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Quản lý cửa hàng tóc Nam - biết word, excel cơ bản
Quản lý nhân viên thợ cửa hàng Triển khai chương trình KPI do bộ phận kinh doanh gửi làm các loại báo cáo theo quy định
Quản lý nhân viên thợ cửa hàng
Triển khai chương trình KPI do bộ phận kinh doanh gửi
làm các loại báo cáo theo quy định

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu : Nữ , 20 đến 28 tuổi, nhanh nhẹn, trung thực.
Đã có kinh nghiệm thu ngân
Biết sử dụng word - excel cơ bản
Thời gian : 9h00-17h00

Tại CÔNG TY TNHH PHONG BVB Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ Được đào tạo, hướng dẫn công việc Tham gia các hoạt động của hệ thống Mức lương: 6-9tr Thưởng lễ - tết theo quy định
Môi trường làm việc trẻ
Được đào tạo, hướng dẫn công việc
Tham gia các hoạt động của hệ thống
Mức lương: 6-9tr
Thưởng lễ - tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHONG BVB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHONG BVB

CÔNG TY TNHH PHONG BVB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Mỹ Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

