Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH PHONG BVB làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH PHONG BVB
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 15A Thiên Hiền, Mỹ Đình, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Quản lý cửa hàng tóc Nam - biết word, excel cơ bản
Quản lý nhân viên thợ cửa hàng Triển khai chương trình KPI do bộ phận kinh doanh gửi làm các loại báo cáo theo quy định
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu : Nữ , 20 đến 28 tuổi, nhanh nhẹn, trung thực.
Đã có kinh nghiệm thu ngân
Biết sử dụng word - excel cơ bản
Thời gian : 9h00-17h00
Tại CÔNG TY TNHH PHONG BVB Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ Được đào tạo, hướng dẫn công việc Tham gia các hoạt động của hệ thống Mức lương: 6-9tr Thưởng lễ - tết theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHONG BVB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
