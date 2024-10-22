Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty CPTM BOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Lương yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Quản lý toàn bộ hoạt động bán hàng tại cửa hàng: Thực hiện chỉ tiêu doanh số của cửa hàng, giải quyết các công việc phát sinh hàng ngày, kiểm soát chi phí, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, cập nhập data khách hàng ; Đào tạo và phát nhân viên thuộc quyền quản lý của mình ; Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của nhân viên để đảm bảo mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng ; Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng: Marketing, Hàng hóa, Trưng Bày, Xây dựng... để cung cấp và tiếp nhận thông tin, triển khai hiệu quả kế hoạch kinh doanh theo từng thời điểm ; Quản lý cơ sở vật chất cửa hàng ; Hàng tháng cùng với kế toán công ty kiểm kê hàng hóa tại cửa hàng ; Thực hiện hệ thống báo cáo thường kỳ theo quy định của Công ty. Các công việc liên quan khác.

Quản lý toàn bộ hoạt động bán hàng tại cửa hàng: Thực hiện chỉ tiêu doanh số của cửa hàng, giải quyết các công việc phát sinh hàng ngày, kiểm soát chi phí, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, cập nhập data khách hàng ;

Đào tạo và phát nhân viên thuộc quyền quản lý của mình ;

Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của nhân viên để đảm bảo mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng ;

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng: Marketing, Hàng hóa, Trưng Bày, Xây dựng... để cung cấp và tiếp nhận thông tin, triển khai hiệu quả kế hoạch kinh doanh theo từng thời điểm ;

Quản lý cơ sở vật chất cửa hàng ;

Hàng tháng cùng với kế toán công ty kiểm kê hàng hóa tại cửa hàng ;

Thực hiện hệ thống báo cáo thường kỳ theo quy định của Công ty.

Các công việc liên quan khác.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2-3 năm kinh nghiệm quản lý cửa hàng thời trang (ưu tiên những thương hiệu có chuỗi trên 15 cửa hàng) Có kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo ; Có khả năng bao quát và xử lý tình huống linh hoạt ; Có thể chịu được áp lực cao trong công việc ; Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel ; Cầu tiến, trung thực và có trách nhiệm .

Có từ 2-3 năm kinh nghiệm quản lý cửa hàng thời trang (ưu tiên những thương hiệu có chuỗi trên 15 cửa hàng)

Có kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo ;

Có khả năng bao quát và xử lý tình huống linh hoạt ;

Có thể chịu được áp lực cao trong công việc ;

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel ;

Cầu tiến, trung thực và có trách nhiệm .

Tại Công Ty CPTM BOO Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, đề cao sự sáng tạo và tôn trọng sự khác biệt của từng thành viên thông qua 4 giá trị cốt lõi: Young spirit, Creativity, Vietnam’s pride, Sustainability; Đa dạng các hoạt động gắn kết nội bộ, đào tạo và phát triển bản thân (It’s BOO time, BOOlympic...); Chiết khấu up to 30% khi mua sản phẩm BOO, voucher quà tặng sinh nhật và quà tặng đối tác; Review lương định kỳ 2 lần mỗi năm vào tháng 3 và tháng 9; Tháng lương 13++, thưởng hiệu quả kinh doanh theo tình hình kinh doanh của công ty; Bảo hiểm, khám sức khỏe & các chế độ khác theo Luật Lao động.

Môi trường làm việc trẻ trung, đề cao sự sáng tạo và tôn trọng sự khác biệt của từng thành viên thông qua 4 giá trị cốt lõi: Young spirit, Creativity, Vietnam’s pride, Sustainability;

Đa dạng các hoạt động gắn kết nội bộ, đào tạo và phát triển bản thân (It’s BOO time, BOOlympic...);

Chiết khấu up to 30% khi mua sản phẩm BOO, voucher quà tặng sinh nhật và quà tặng đối tác;

Review lương định kỳ 2 lần mỗi năm vào tháng 3 và tháng 9;

Tháng lương 13++, thưởng hiệu quả kinh doanh theo tình hình kinh doanh của công ty;

Bảo hiểm, khám sức khỏe & các chế độ khác theo Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CPTM BOO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin