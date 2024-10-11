Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 44 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm chung đối với toàn bộ hoạt động vận hành của cửa hàng

- Thực hiện các yêu cầu công việc theo quy trình đã được ban hành

- Thực hiện việc điều phối, phối hợp và kiểm soát đối với các bộ phận trong ca làm việc

- Chịu trách nhiệm về chất lượng vận hành của các bộ phận trong cửa hàng

- Nắm bắt và chịu trách nhiệm về tài sản đã được bàn giao cho cửa hàng

- Nắm bắt, thực hiện kế hoạch và chịu trách nhiệm về doanh số, hàng hóa và chất lượng dịch vụ tại cửa hàng

- Quản lý nhân sự: Tuyển chọn và đào tạo nhân viên mới, tổ chức hướng dẫn, đào tạo và đánh giá nhân sự theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ, lên lịch công việc cho nhân viên hàng tuần dựa theo thực tế và có kế hoạch kiểm soát chi phí nhân sự, đánh giá kết quả công việc và năng lực của nhân viên định kỳ.

- Quản lý tài sản, hàng hóa

- Quản lý doanh thu, tài chính: Xây dựng kế hoạch bán hàng và các chương trình Marketing tại điểm bán theo mục tiêu doanh thu đề ra, có trách nhiệm thúc đẩy nhân viên bán hàng để hoàn thành mục tiêu doanh thu, chịu trách nhiệm cao nhất về việc thực hiện các quy định và quy trình về kiểm soát doanh thu, tiền và quỹ cửa hàng, tham gia phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động theo tháng để cải thiện các vấn đề tồn đọng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị khách sạn du lịch/Quản trị kinh doanh/Ngoại ngữ,...

- Có kiến thức và đam mê về lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, kiến thức về cà phê.

- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm vị trí tương đương trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm đồ uống/ Nhà hàng, khách sạn

- Có kỹ năng: Tổ chức, lập kế hoạch, sắp xếp công việc, giao tiếp nhanh nhẹn, thông minh, quản lý, điều hành công việc.

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

• Đóng bảo hiểm khi ký HĐLĐ chính thức

• Thưởng tháng lương 13, nhân viên xuất sắc năm và thưởng các ngày Lễ, tết

• Tham gia Teambuilding và các sự kiện nội bộ.

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP

