Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VISSSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phạm Ngọc Thạch, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

1. Quản lý bán hàng:

- Thực hiện theo kế hoạch doanh số cửa hàng đã được giao

- Làm các báo cáo cần thiết cho công việc, do cấp trên yêu cầu, phổ biến

- Thường xuyên tiến hành việc thăm dò thị trường và báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp

- Phổ biến các chương trình khuyến mãi cho toàn bộ nhân viên cửa hàng sau khi nhận được thông báo từ cấp trên.

- Quản lý, minh bạch quỹ riêng của cửa hàng

- Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng chi phí hành chính hàng tháng tiết kiệm, hiệu quả, rõ ràng

2. Sản phẩm:

- Chịu trách nhiệm quản lý hàng tồn kho, sự quay vòng hàng hóa cũng như việc mất mát, trộm cắp tại các cửa hàng phụ trách.

- Thực hiện các phương cách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu nạn trộm cắp hàng hóa từ bên ngoài và cả nội bộ.

- Thực hiện và quản lý nhân viên cấp dưới làm đúng tất cả những quy định về trưng bày hàng hóa

- Bảo đảm tất cả các sản phẩm trong khu vực bán hàng được trưng bày theo quy định và có đầy đủ những thứ cần thiết như bảng giá, xuất xứ, thiết bị báo động,...để sẵn sàng bán cho khách hàng.

- Đảm bảo sắp xếp hàng tồn kho ngăn nắp theo thứ tự

- Thực hiện các báo cáo về sản phẩm theo yêu cầu từ quản lý sản phẩm

- Đảm bảo cửa hàng luôn sạch sẽ, sắp xếp đúng tiêu chuẩn và trưng bày theo quy định trong suốt thời gian mở cửa.

- Kiểm tra và bổ sung các vật dụng cần thiết phục vụ bán hàng cho cửa hàng

- Thực hiện những công việc khác được giao từ cấp trên.

3. Quản lý nhân viên:

- Tuân thủ cũng như giám sát việc chấp hành Nội quy lao động, các quy định, quy chế bán hàng của cửa hàng đề ra đối với đội ngũ nhân viên bán hàng

- Huấn luyện, phổ biến cho tất cả nhân viên về các sản phẩm mới, kỹ năng bán hàng hiệu quả, chỉ dẫn trưng bày sản phẩm, kỹ năng chăm sóc khách hàng... theo yêu cầu của hãng đặt ra.

- Bảo đảm tất cả nhân viên trong Cửa hàng phải có ý thức và thực hiện tốt việc phục vụ khách hàng

- Phân công công việc cho các bộ phận và nhân viên cấp dưới theo ngày, tuần

- Phổ biến rõ cho nhân viên bán hàng những chính sách và quy trình làm việc liên quan đến hoạt động tại cửa hàng.

- Luôn đảm bảo dịch vụ khách hàng tại hệ thống cửa hàng có chất lượng tốt nhất.

- Đảm bảo giải quyết ngay những phản hồi, than phiền của khách hàng

- Thực hiện các hoạt động marketing trực tiếp chẳng hạn như điện thoại và chủ động mời khách đến cửa hàng tham quan, mua sắm...

- Lập dữ liệu khách hàng và phát triển khách hàng thân thiết

Yêu Cầu Công Việc

- Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực kinh doanh.

- Có kinh nghiệm 1 – 2 năm làm việc ở vị trí quản lý cửa hàng hoặc các vị trí liên quan.

- Kỹ năng giao tiếp.

- Kỹ năng đàm phán và thuyết phục.

- Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm.

- Kỹ năng xử lý vấn đề.

- Thành thạo tin học văn phòng.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thưởng lương tháng thứ 13, nghỉ phép năm, team building, du lịch hàng năm, tổ chức sinh nhật.

- Chế độ: Phép năm, thưởng lễ, tết, ...

- Môi trường thoải mái, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển

