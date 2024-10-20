Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần trà và cà phê Rosier làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty cổ phần trà và cà phê Rosier
- Hà Nội: Tầng 1, B15
- 08A, Violet 3, KĐT Vinhomes Gardenia, Đ. Lê Đức Thọ P. Hàm Nghi, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Quản lý vận hành cửa hàng. đảm bảo doanh thu đạt mục tiêu đề ra
Thành thạo tất cả các vị trí công việc trong cửa hàng.
Phân ca làm việc cho nhân viên. Xử lý các vấn đề phát sinh về nhân sự. Đánh giá và tuyển chọn nhân sự chất lượng cao nhất.
Đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới.
Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động chi nhánh
Chăm sóc khách hàng trên các kênh bán hàng
Chịu trách nhiệm quản lý, nhập liệu kho hàng và các vật tư tại cửa hàng. Báo cáo kết quả sử dụng nguyên vật liệu hàng tháng.
Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng cho Chủ chi nhánh.
Sử dụng các phần mềm hỗ trợ: như HRM, inventory,...
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm quản lý cửa hàng, hoặc tương đương ngành dịch vụ, bán lẻ.
Chịu trách nhiệm hiệu quả vận hành của cửa hàng.
Trung thực, năng động, nhiệt tình, xử lý vấn đề nhanh
Có kỹ năng quản lý, làm việc đội nhóm
Công bằng, có trách nghiệm và tinh thần tập thể cao
Ưu tiên các bạn gắn bó làm việc lâu dài.
Tại Công ty cổ phần trà và cà phê Rosier Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập theo năng lực làm việc, cơ hội thăng tiến, phát triển cùng hệ thống.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định không giới hạn cơ hội học hỏi và cơ hội thăng tiến
Tham gia đội ngũ nhân sự nòng cốt của chuỗi.
Làm việc tại một công ty năng động hàng đầu trong ngành đồ uống.
Được mua sản phẩm của cửa hàng với mức giá ưu đãi tại tất cả các cửa hàng thuộc Hãng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần trà và cà phê Rosier
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI