Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần trà và cà phê Rosier làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, B15 - 08A, Violet 3, KĐT Vinhomes Gardenia, Đ. Lê Đức Thọ P. Hàm Nghi, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý vận hành cửa hàng. đảm bảo doanh thu đạt mục tiêu đề ra Thành thạo tất cả các vị trí công việc trong cửa hàng. Phân ca làm việc cho nhân viên. Xử lý các vấn đề phát sinh về nhân sự. Đánh giá và tuyển chọn nhân sự chất lượng cao nhất. Đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới. Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động chi nhánh Chăm sóc khách hàng trên các kênh bán hàng Chịu trách nhiệm quản lý, nhập liệu kho hàng và các vật tư tại cửa hàng. Báo cáo kết quả sử dụng nguyên vật liệu hàng tháng. Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng cho Chủ chi nhánh. Sử dụng các phần mềm hỗ trợ: như HRM, inventory,...

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý cửa hàng, hoặc tương đương ngành dịch vụ, bán lẻ. Chịu trách nhiệm hiệu quả vận hành của cửa hàng. Trung thực, năng động, nhiệt tình, xử lý vấn đề nhanh Có kỹ năng quản lý, làm việc đội nhóm Công bằng, có trách nghiệm và tinh thần tập thể cao Ưu tiên các bạn gắn bó làm việc lâu dài.

Tại Công ty cổ phần trà và cà phê Rosier Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực làm việc, cơ hội thăng tiến, phát triển cùng hệ thống. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định không giới hạn cơ hội học hỏi và cơ hội thăng tiến Tham gia đội ngũ nhân sự nòng cốt của chuỗi. Làm việc tại một công ty năng động hàng đầu trong ngành đồ uống. Được mua sản phẩm của cửa hàng với mức giá ưu đãi tại tất cả các cửa hàng thuộc Hãng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần trà và cà phê Rosier

