Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT31TT3 khu đô thị thành phố giao lưu, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

+ Sắp xếp lịch làm việc, quản lý nhân viên

+ Kiểm soát lượng hàng hóa xuất nhập và tiêu hao hàng ngày

. + Kiểm soát chất lượng đồ uống và hỗ trợ pha chế khi cần.

+ Bao quát điều phối công việc bán hàng

+ Đưa ra các chiến lược theo tháng theo quý thúc đẩy doanh thu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm pha chế (cafe máy) hoặc làm trong hệ thống cửa hàng bánh, cafe, thực phẩm, nhà hàng

Có kỹ năng quản lý nhân sự, hàng hóa, doanh thu tốt

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương + Thưởng

Được thưởng hàng năm và vào các dịp Lễ, Tết

Đánh giá điều chỉnh lương 2 kỳ trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin