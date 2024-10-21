Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BT31TT3 khu đô thị thành phố giao lưu, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
+ Sắp xếp lịch làm việc, quản lý nhân viên
+ Kiểm soát lượng hàng hóa xuất nhập và tiêu hao hàng ngày
. + Kiểm soát chất lượng đồ uống và hỗ trợ pha chế khi cần.
+ Bao quát điều phối công việc bán hàng
+ Đưa ra các chiến lược theo tháng theo quý thúc đẩy doanh thu
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm pha chế (cafe máy) hoặc làm trong hệ thống cửa hàng bánh, cafe, thực phẩm, nhà hàng
Có kỹ năng quản lý nhân sự, hàng hóa, doanh thu tốt
Kỹ năng giao tiếp tốt
Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm pha chế (cafe máy) hoặc làm trong hệ thống cửa hàng bánh, cafe, thực phẩm, nhà hàng
Có kỹ năng quản lý nhân sự, hàng hóa, doanh thu tốt
Kỹ năng giao tiếp tốt
Tại Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương + Thưởng
Được thưởng hàng năm và vào các dịp Lễ, Tết
Đánh giá điều chỉnh lương 2 kỳ trong năm
Được thưởng hàng năm và vào các dịp Lễ, Tết
Đánh giá điều chỉnh lương 2 kỳ trong năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI