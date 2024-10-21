Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT31TT3 khu đô thị thành phố giao lưu, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

+ Sắp xếp lịch làm việc, quản lý nhân viên
+ Kiểm soát lượng hàng hóa xuất nhập và tiêu hao hàng ngày
. + Kiểm soát chất lượng đồ uống và hỗ trợ pha chế khi cần.
+ Bao quát điều phối công việc bán hàng
+ Đưa ra các chiến lược theo tháng theo quý thúc đẩy doanh thu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm pha chế (cafe máy) hoặc làm trong hệ thống cửa hàng bánh, cafe, thực phẩm, nhà hàng
Có kỹ năng quản lý nhân sự, hàng hóa, doanh thu tốt
Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương + Thưởng
Được thưởng hàng năm và vào các dịp Lễ, Tết
Đánh giá điều chỉnh lương 2 kỳ trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group

Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT31TT3 khu đô thị thành phố Giao Lưu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

