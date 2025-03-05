Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thưởng thêm theo chế độ công ty (Làm thêm, gửi xe, sinh nhật, lễ tết,...) Tham gia BHXH theo quy định Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến Được đào tạo và nâng cao chuyên môn Cơ hội thăng tiến khi gắn bó Được tiếp xúc với những sản phẩm công nghệ mới nhất hiện nay., Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản lý, giám sát mọi hoạt động trong cửa hàng
Phân công công việc và quản lý nhân sự trong cửa hàng
Quản lý toàn bộ hàng hóa, hình ảnh và triển khai toàn bộ các chương trình khuyến mại của công ty đến các nhân viên trong cửa hàng
Chịu trách nhiệm về doanh số và báo cáo trước Ban Giám đốc
Phối hợp với các bộ phận phòng ban khác liên quan đến hoạt động tại cửa hàng (MKT, Kế toán, HCNS,...).

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 25 - 32 tuổi, ngoại hình khá, tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm quản lý (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ở các cửa hàng điện thoại thoại, điện máy)
Kiên trì, năng động, trung thực, nhiệt tình
Chịu được áp lực công việc
Có thể đa nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 26 Phù Đổng Thiên Vương, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

