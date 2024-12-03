Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 18 Triệu

Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON

Mức lương
11 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Đà Nẵng, Ngô Quyền, Ngô Quyền ...và 8 địa điểm khác, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

1.1. Quản lý đội ngũ nhân viên:
- Theo dõi, kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên.
- Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của từng nhân viên của mình quản lý.
- Đào tạo và huấn luyện nhân viên thuộc quyền quản lý của mình.
1.2. Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng/đặt hàng:
- Nắm được doanh thu bán hàng hằng ngày, các mã hàng bán tốt, những mã không bán tốt, lý do không bán được hàng.
- Kiểm tra cách trưng bày hàng hóa, vệ sinh cửa hàng
- Tìm hiểu được nguyên nhân khi doanh thu biến đổi đột biến
- Nắm bắt số tồn, thực hiện việc đặt hàng hóa theo nhu cầu của cửa hàng
1.3. Quản lý cửa hàng:
- Quản lý tài sản của cửa hàng
- Những hư hỏng nhẹ ở cửa hàng thì phải liên hệ để được sửa chữa kịp thời.
- Thực hiện các báo cáo có liên quan

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ độ tuổi: 20-35 tuổi
- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm gần nhất ở vị trí tương đương tại các chuỗi bán lẻ FMCG, siêu thị, F&B, điện máy,.... Ưu tiên đã từng làm các bên: Vinmart+, T-mart, CircleK, Tomita Mart, Sói Biển,....
- Có tinh thần cầu tiến trong công việc
- Khả năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng quản lý tốt

Tại Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng: 9,000,000đ – 12,000,000đ (đã bao gồm các khoản phụ cấp: ăn ca) + % doanh thu => Thu nhập: 11,000,000đ-18,000,000đ
- Lương tháng thứ 13, Thưởng cuối năm
- 1 năm có 12 ngày nghỉ phép có lương
- Thưởng tháng/quý/năm, các ngày lễ tết,...
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng lên vị trí Quản lý khu vực sau 6 tháng
- Du lịch, nghỉ mát hàng năm
- Chính sách xét tăng lương 3 tháng 1 lần
- Được mua hàng với giá ưu đãi dành cho nhân viên Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 207 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

