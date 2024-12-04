Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng chi nhánh

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 25 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thực hiện theo kế hoạch KPI đã được giao từ BLĐ.

Hoàn thành các phân tích hàng tuần về hiệu suất bán hàng và các vấn đề liên quan

Nắm vững và Phổ biến các chương trình khuyến mãi cho toàn bộ nhân viên cửa hàng sau khi nhận được thông báo từ cấp trên.

Đảm bảo tất cả các hoạt động marketing, khuyến mãi được thực hiện theo như thông báo của Quản Lý Nhãn Hàng hoặc bộ phận Marketing.

Chịu trách nhiệm quản lý hàng tồn kho, sự quay vòng hàng hóa cũng như việc mất mát, trộm cắp tại các cửa hàng phụ trách.

Chịu trách nhiệm luân chuyển hàng hóa từ các kho phụ cũng như từ các cửa hàng khác về để đảm bảo có đủ hàng hóa, kích cỡ, màu sắc để bán và trưng bày.

Quản lý Nhân sự cửa hàng: Đào tạo, huấn luyện, phát triển và đánh giá nhân viên đảm bảo hiệu quả các mục tiêu hoạt động

Địa điểm làm việc: Nguyễn Đức Cảnh, tp. Hải Phòng

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý cửa hàng bán lẻ, ưu tiên nếu ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành bán lẻ Thời trang, Giày, Quần Áo, Thể Thao.

Kỹ năng giao tiếp khéo léo, kĩ năng xử lý tình huống, quản lý nhân viên

Đam mê và có kiến thức về Thể Thao, Bán Lẻ, Giày, Quần Áo, thời trang

Ngoại hình ưa nhìn, năng động, nhanh nhẹn

Thời gian làm việc: Theo ca, 8h/ca để đảm bảo công việc tại Store

Tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng doanh số

Thử việc 02 tháng hướng 100% lương

Chế độ BHXH đầy đủ, đóng BHXH full lương trong tháng làm việc đầu tiên

Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24

Đào tạo đầy đủ, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp

