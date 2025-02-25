Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu

Mức lương 11 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11,000,000đ - 18,000,000đ - Lương tháng thứ 13, Thưởng cuối năm - 1 năm có 12 ngày nghỉ phép có lương - Thưởng tháng/quý/năm, các ngày lễ tết,... - Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ - Cơ hội thăng tiến rõ ràng lên vị trí Quản lý khu vực sau 6 tháng - Du lịch, nghỉ mát hàng năm - Được mua hàng với giá ưu đãi dành cho nhân viên Công ty, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

1.1. Quản lý đội ngũ nhân viên:

- Theo dõi, kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên.

- Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của từng nhân viên của mình quản lý.

- Đào tạo và huấn luyện nhân viên thuộc quyền quản lý của mình.

1.2. Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng/đặt hàng:

- Nắm được doanh thu bán hàng hằng ngày, các mã hàng bán tốt, những mã không bán tốt, lý do không bán được hàng.

- Kiểm tra cách trưng bày hàng hóa, vệ sinh cửa hàng

- Tìm hiểu được nguyên nhân khi doanh thu biến đổi đột biến

- Nắm bắt số tồn, thực hiện việc đặt hàng hóa theo nhu cầu của cửa hàng

1.3. Quản lý cửa hàng:

- Quản lý tài sản của cửa hàng

- Những hư hỏng nhẹ ở cửa hàng thì phải liên hệ để được sửa chữa kịp thời.

- Thực hiện các báo cáo có liên quan

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ độ tuổi: 20-35 tuổi

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm gần nhất ở vị trí tương đương tại các chuỗi bán lẻ FMCG, siêu thị, F&B, điện máy,.... Ưu tiên đã từng làm các bên: Vinmart+, T-mart, CircleK, Tomita Mart, Sói Biển,....

- Có tinh thần cầu tiến trong công việc

- Khả năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng quản lý tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LA.MA.SON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 11 - 18 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LA.MA.SON

