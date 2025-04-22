Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Tầng 3, TTTM Aeon Mall Long Biên, Số 27 Cổ Linh, Long Biên, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Quản lý và chịu trách nhiệm về hàng hóa, nhân sự trong cửa hàng.

Tuyển dụng và đào tạo nhân sự cửa hàngtheo yêu cầu

Chịu trách nhiệm về hình ảnh trưng bày sản phẩm và tiêu chuẩn của cửa hàng

Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số cửa hàng

Quản lý chính về tiêu chuẩn dịch vụ, hình ảnh, tác phong tại cửa hàng phụ trách

Xử lý các vấn đề phát sinh như: Điện; nước; VPP; chế độ cho nhân viên của hàng; liên hệ địa phương đăng kí kê khai thuế

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Từ 1 năm kinh nghiện QLCH/ CHT, ưu tiên ứng viên trong ngành thời trang/ bán lẻ

Biết sử dụng các phần mềm MS Office, excel thành thạo

Thời gian làm việc: 8 tiếng/ ngày (ca xoay, không cố định ca) Ca sáng: 08h00- 16h00 Ca chiều: 14h00- 22h00

Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp + Lương doanh số + Thưởng KPI quý + Thưởng năm theo kết quả kinh doanh

Được xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên hiệu quả làm việc

Được nhận thưởng các ngày Lễ (Tết dương lịch, Tết âm lịch, 30/4 - 1/5, 8/3, 2/9), các phúc lợi (sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thâm niên,...) và tham gia BHXH

Được cấp phát đồng phục để làm việc

Được tạo cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí quản lý hoặc tại khối văn phòng

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo bài bản

Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển kỹ năng công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

