Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
- Bình Dương: Tầng 3, TTTM Aeon Mall Long Biên, Số 27 Cổ Linh, Long Biên, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Quản lý và chịu trách nhiệm về hàng hóa, nhân sự trong cửa hàng.
Tuyển dụng và đào tạo nhân sự cửa hàngtheo yêu cầu
Chịu trách nhiệm về hình ảnh trưng bày sản phẩm và tiêu chuẩn của cửa hàng
Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số cửa hàng
Quản lý chính về tiêu chuẩn dịch vụ, hình ảnh, tác phong tại cửa hàng phụ trách
Xử lý các vấn đề phát sinh như: Điện; nước; VPP; chế độ cho nhân viên của hàng; liên hệ địa phương đăng kí kê khai thuế
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 1 năm kinh nghiện QLCH/ CHT, ưu tiên ứng viên trong ngành thời trang/ bán lẻ
Biết sử dụng các phần mềm MS Office, excel thành thạo
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ ngày (ca xoay, không cố định ca) Ca sáng: 08h00- 16h00 Ca chiều: 14h00- 22h00
Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì
Được xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên hiệu quả làm việc
Được nhận thưởng các ngày Lễ (Tết dương lịch, Tết âm lịch, 30/4 - 1/5, 8/3, 2/9), các phúc lợi (sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thâm niên,...) và tham gia BHXH
Được cấp phát đồng phục để làm việc
Được tạo cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí quản lý hoặc tại khối văn phòng
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo bài bản
Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển kỹ năng công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
