Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 8B Trần Phú, Quận 5
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Quản lý cửa hàng, chịu trách nhiệm về hàng hóa và nhân sự mình quản lý.
Chịu trách nhiệm trưng bày sản phẩm, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.
Tư Vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ
Đàm phán, thương lượng với khách về giá cả, chốt hợp đồng, tiến hành làm hợp đồng và hỗ trợ sau bán hàng.
Thực hiện công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt
Trưng thực, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
Biết sắp xếp công việc
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng
Chế bảo hiểm đầy đủ
Lương tháng 13
Xét tăng lương hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
