Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8B Trần Phú, Quận 5

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Quản lý cửa hàng, chịu trách nhiệm về hàng hóa và nhân sự mình quản lý.

Chịu trách nhiệm trưng bày sản phẩm, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

Tư Vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ

Đàm phán, thương lượng với khách về giá cả, chốt hợp đồng, tiến hành làm hợp đồng và hỗ trợ sau bán hàng.

Thực hiện công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Giao tiếp tốt

Trưng thực, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

Biết sắp xếp công việc

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng

Chế bảo hiểm đầy đủ

Lương tháng 13

Xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS

