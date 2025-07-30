Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bristar làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Bristar
- Hà Nội: Tòa nhà N01T3 Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Phụ trách phát triển hệ thống đại lý, cửa hàng đối tác tại khu vực tỉnh được phân công
Chăm sóc khách hàng hiện hữu: theo dõi đơn hàng, hỗ trợ vận hành, triển khai chính sách bán hàng
Trực tiếp đi công tác tỉnh để:
+ Mở mới: Tư vấn sản phẩm, cập nhật mẫu mã mới
+ Đào tạo hình ảnh, trưng bày sản phẩm tại cửa hàng
+ Giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn hàng, thanh toán, phản hồi khách
Theo dõi doanh số, công nợ, hỗ trợ thu hồi công nợ khi cần
Báo cáo kết quả kinh doanh theo tuần/tháng/quý
Phối hợp với các bộ phận (kho, marketing, kế toán…) để hỗ trợ khách hàng hiệu quả
Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận/Giám đốc.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm sales ngành thời trang, 2 năm sale FMCG hoặc tiêu dùng
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt
Sẵn sàng đi công tác tỉnh thường xuyên (có phụ cấp và công tác phí)
Ưu tiên có kinh nghiệm phát triển hệ thống đại lý, NPP
Biết sử dụng Google Sheet, Excel cơ bản
Tại Công ty TNHH Bristar Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ công tác phí đầy đủ: ăn ở, đi lại.
Chính sách BHXH, BHYT, BHTN phúc lợi theo quy định công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sản phẩm thương hiệu uy tín
Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Kinh doanh tỉnh → Giám sát vùng → Trưởng nhóm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bristar
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
