Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bristar làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà N01T3 Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phụ trách phát triển hệ thống đại lý, cửa hàng đối tác tại khu vực tỉnh được phân công

Chăm sóc khách hàng hiện hữu: theo dõi đơn hàng, hỗ trợ vận hành, triển khai chính sách bán hàng

Trực tiếp đi công tác tỉnh để:

+ Mở mới: Tư vấn sản phẩm, cập nhật mẫu mã mới

+ Đào tạo hình ảnh, trưng bày sản phẩm tại cửa hàng

+ Giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn hàng, thanh toán, phản hồi khách

Theo dõi doanh số, công nợ, hỗ trợ thu hồi công nợ khi cần

Báo cáo kết quả kinh doanh theo tuần/tháng/quý

Phối hợp với các bộ phận (kho, marketing, kế toán…) để hỗ trợ khách hàng hiệu quả

Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận/Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, từ 23–35 tuổi

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm sales ngành thời trang, 2 năm sale FMCG hoặc tiêu dùng

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt

Sẵn sàng đi công tác tỉnh thường xuyên (có phụ cấp và công tác phí)

Ưu tiên có kinh nghiệm phát triển hệ thống đại lý, NPP

Biết sử dụng Google Sheet, Excel cơ bản

Tại Công ty TNHH Bristar Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng KPI

Được hỗ trợ công tác phí đầy đủ: ăn ở, đi lại.

Chính sách BHXH, BHYT, BHTN phúc lợi theo quy định công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sản phẩm thương hiệu uy tín

Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Kinh doanh tỉnh → Giám sát vùng → Trưởng nhóm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bristar

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin