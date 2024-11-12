Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 2 liền kề 9, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Đông

Quản lý kinh doanh

Chịu trách nhiệm triển khai và quản lý việc đưa Thương hiệu lớn của Nhật Bản vào các chuỗi bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam như WinMart, Bách Hóa Xanh, Circle K, AEON Mall, và các đối tác phân phối khác.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược phân phối, đảm bảo mục tiêu doanh số và thị phần được đặt ra.

Đào tạo, quản lý, giám sát đội ngũ bán hàng. Phối hợp với các bộ phận liên quan để nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Giám sát và đánh giá hiệu suất của các kênh phân phối, đề xuất các giải pháp cải thiện và phát triển.

Chịu trách nhiệm trong việc quản lý và xây dựng phòng ban.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ hoặc công việc tương đương trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lãnh đạo

Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với các chuỗi bán lẻ lớn như WinMart, Bách Hóa Xanh, Circle K, AEON Mall...

Hiểu biết sâu rộng về thị trường bán lẻ và xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm xuất sắc.

Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác.

Năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (20-30 triệu/tháng) + % Doanh số. Xem xét tăng lương theo từng năm.

Thưởng Lễ Tết, thưởng kinh doanh, thưởng dự án....

Có cơ hội học hỏi, phát triển sự nghiệp, được tạo điều kiện gắn bó lâu dài cùng Công ty.

Thưởng Cổ phần nếu đạt kết quả tốt và được Tổng Giám Đốc khen thưởng.

Được tham gia vào quá trình phát triển và mở rộng thị trường cho các thương hiệu mới tiềm năm

Các chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động.

Được tham quan, nghỉ mát, chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ, thưởng sinh nhật,... theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

