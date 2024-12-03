Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN4, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng quy trình bán hàng, kế hoạch kinh doanh

Tiếp nhận đơn hàng và các thông tin từ các hệ thống siêu thị cửa hàng phụ trách.

Lập kế hoạch bán hàng và đề xuất chương trình khuyến mại theo tháng.

Thiết lập mạng lưới kinh doanh,thu thập thông tin thị trường và phát triển kinh doanh trong khu vực

Thu thập,tổng hợp thông tin giá bán, phân tích về đối thủ và sản phẩm cạnh tranh để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp

Duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng,chăm sóc điểm bán...

Thực hiện các công việc theo sự phân công của Ban giám đốc

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh ở vị trí Quản lý sales kênh siêu thị

- Có khả năng đàm phán và thuyết phục khách hàng,khả năng quản lý và xây dựng chiến lược kinh doanh

- Kỹ năng bán hàng, tư vấn chăm sóc khách hàng xây dựng mạng lưới tiêu thụ, am hiểu lĩnh vực kinh doanh siêu thị...

Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ 8h30 đến 17h30. Nghỉ 2 ngày thứ 7 và các ngày chủ nhật

- Chế độ BHXH đầy đủ, Thưởng các dịp 30/4, Tết Nguyên đán

- Hưởng 12 ngày phép/ năm

- Tăng lương hàng năm

- Được hưởng đầy đủ các chế độ Công đoàn khác như: Hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản...

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu

