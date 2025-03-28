Tuyển Quản lý kinh doanh Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Mục tiêu:

- Tăng cường hiệu quả hoạt động xử lý nợ, tối ưu hóa chi phí thông qua việc quản lý việc xây dựng và tổ chức triển khai các chiến lược thu hồi nợ tín chấp

- Tăng cường khả năng đáp ứng đối với nhu cầu phát triển khách hàng của hệ thống thông qua việc xây dựng phương thức hoạt động thu hồi nợ tín chấp có khả năng dễ dàng mở rộng, tính chuyên nghiệp hóa cao theo “mô hình nhà máy” với sự hỗ trợ của việc phát triển nền tảng công cụ hiện đại, đáp ứng chuẩn mực quốc tế

- Đảm bảo kết nối chỉ số hoạt động thu nợ với các mục tiêu được giao và tạo động lực cho CBNV trong hoạt động bằng việc quản lý xây dựng, giao chỉ tiêu KPI/phương pháp đánh giá, đo lường hiệu quả hoạt động đối với các bộ phận/từng CBNV trong trung tâm

- Nâng cao năng lực làm việc của cán bộ thông qua tổ chức thực hiện công tác đào tạo và đánh giá chất lượng hoạt động

- Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng thông qua việc đảm bảo phối hợp và phản hồi hiệu quả với Bên chuyển giao khoản nợ

2. Mô tả công việc:

2.1. Quản lý con người

2.2. Tổ chức, quản lý bộ máy hoạt động: