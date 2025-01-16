Tuyển Quản lý kinh doanh NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Trách nhiệm công việc: Chịu trách nhiệm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Khối NHBL/Auto/Mortgage đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Mô tả công việc:

• Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng, các đối tác kinh doanh và các bên liên quan để thực hiện các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng nhằm phát triển thị trường, duy trì cơ sở khách hàng hiện hữu và mở rộng mạng lưới khách hàng cho hoạt động kinh doanh của Khối NHBL;

• Thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Khối NHBL đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao;

• Xác minh, tìm hiểu thông tin khách hàng, lập tờ trình và hoàn thiện các hồ sơ tín dụng liên quan đồng thời trình các cấp thẩm định, phê duyệt theo quy định của VIB;

• Kiểm tra và giám sát các khoản vay sau giải ngân, quản lý và theo dõi việc nhắc nợ, thu hồi nợ của khách hàng để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững;

• Tham gia các cuộc họp bán hàng và dịch vụ (SSM), các chương trình đào tạo để nâng cao năng suất, hiệu quả bán hàng và nâng cao năng lực cho cá nhân;

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.