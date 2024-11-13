Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HẠ LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà hàng Mizumi Westlake, 51 Xuân Diệu, Street, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Assist Manager to manage the restaurant operations of the hotel to ensure the achievement of established beverage quality and guest service quality standards and departmental revenue and profit goals./Hỗ trợ quản lý trong việc vận hành nhà hàng theo quy chuẩn để đạt doanh thu theo yêu cầu.

Responsible for all management functions, operating procedures, practices and results of the restaurant./Chịu trách nhiệm về tất cả các chức năng quản lý, quy trình hoạt động, thực hành và kết quả của nhà hàng.

Deliver daily briefings and attend other Food and Beverage meetings as scheduled/Tổ chức các buổi họp với nhân viên theo lịch.

Ensure high level of cleanliness in the restaurant at all times./Đảm bảo mức độ sạch sẽ cao trong nhà hàng mọi lúc.

Adhere to all safety and hygiene procedures in handling all equipment, utensils and crockeries and to prevent from accidents and minimize breakages./Tuân thủ tất cả các quy trình an toàn và vệ sinh trong việc xử lý tất cả các thiết bị, đồ dùng và đồ sành sứ và để ngăn ngừa tai nạn và giảm thiểu đổ vỡ.

Attend all training assigned to and assist with the training of new colleagues as and when scheduled./Tham dự tất cả các khóa đào tạo được giao và hỗ trợ đào tạo các đồng nghiệp mới theo lịch trình và theo lịch trình.

Checks the dining room before opening hours: table setting, tableware, furniture, lightings, mis-en place and condiments - that they are in order./Kiểm tra phòng ăn trước giờ mở cửa: sắp đặt bàn ăn, bộ đồ ăn, đồ đạc, ánh sáng, vị trí đặt sai và gia vị - xem chúng có theo thứ tự hay không.

Checks staff uniforms, shoes, general appearance and makes sure they are well-groomed./Kiểm tra đồng phục, giày dép, ngoại hình chung của nhân viên và đảm bảo nhân viên luôn chỉnh tề.

Responsible for all store requisitions on fresh orders and replenishment for the outlet’s consumption./Chịu trách nhiệm về tất cả các yêu cầu của cửa hàng đối với các đơn đặt hàng mới và bổ sung cho lượng tiêu thụ của cửa hàng.

Takes food and beverage orders and assists waiters/waitresses in service./Nhận đặt đồ ăn, thức uống và hỗ trợ bồi bàn/phục vụ bàn.

Ensure maximum creativity in all food displays./Đảm bảo sự sáng tạo tối đa trong mọi cách trưng bày thực phẩm.

Checks all orders before they are sent to the guests’ tables and makes sure they are as per guests requirements, from the food down to the beverages./Kiểm tra tất cả các đơn đặt hàng trước khi chúng được gửi đến bàn của khách và đảm bảo chúng được thực hiện theo yêu cầu của khách, từ đồ ăn đến đồ uống.

Responsible for all monetary amounts stated in guest checks and responsible also for all missing checks./Chịu trách nhiệm về tất cả các khoản tiền trong đơn thanh toán của khách và cũng chịu trách nhiệm về tất cả các đơn thanh toán bị thiếu.

Ensures that all restaurant policies and procedures are followed in order to provide quality service to guests./Đảm bảo rằng tất cả các chính sách và thủ tục của nhà hàng được tuân thủ để cung cấp dịch vụ chất lượng cho khách hàng.

Active monitoring and participation in social media to increase awareness and business to restaurant./Theo dõi và tham gia tích cực vào các phương tiện truyền thông xã hội để nâng cao nhận thức và kinh doanh cho nhà hàng.

Take appropriate action to resolve guest complaints./Giải quyết các phàn nàn từ khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bachelor’s Degree or Diploma in Hotel Management or other related fields./Bằng Cử nhân hoặc tốt nghiệp Chuyên ngành Quản trị Khách sạn hoặc các ngành liên quan

Health and safety and food hygiene certificates./Có giấy chứng nhận sức khỏe và an toàn và vệ sinh thực phẩm.

Fluent in Vietnamese, English and knowing Japanese is an advantage./Thành thạo tiếng Việt, tiếng Anh và biết thêm tiếng Nhật là lợi thế.

Have at least 4 year of experience in the same position in luxurious Japanese restaurants or in 4 star hotels or higher./Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các nhà hàng Nhật hạng sang hoặc tại các khách sạn từ 4 sao trở lên.

Agile, enthusiastic, honest, careful and responsible; sociable, friendly and pressure-resistant/Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm; hòa đồng, thân thiện và chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HẠ LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Salary + service charge./Lương cơ bản + service charge

24/7 health insurance./Bảo hiểm sức khỏe 24/7

A professional and friendly working environment with opportunities for advancement, participation in social insurance, unemployment insurance, accident and health insurance./ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cơ hội thăng tiến, được tham gia BHXH, BHTN và bảo hiểm tai nạn, sức khỏe./

Duty meal and company uniform provided./01 bữa ăn theo ca, cấp phát đồng phục của Công ty

Participation in training programs: professional development and English language training./Được tham gia các chương trình đào tạo: nâng cao nghiệp vụ, đào tạo tiếng anh

Annual bonuses and other benefits as per company regulations./Thưởng theo năm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HẠ LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin