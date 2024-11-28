Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 5A, Xuyên Á, An Bình,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương Thỏa thuận

Nắm bắt ý tưởng thiết kế và bản vẽ thiết kế của các kiến trúc sư, chủ đầu tư

Phối hợp với thiết kế, kiểm soát và phê duyệt các bản vẽ shopdrawing, working drawing theo đúng hồ sơ thiết kế.

Triển khai hồ sơ thiết kế cho đội sản xuất, thi công, với chi phí tối ưu nhất.

Tham gia phối hợp công tác khảo sát, sản xuất mẫu, theo dõi sai sót cần sửa chữa trong thời gian sản xuất thi công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Thiết kế nội thất

ưu tiên trường Sư phạm Kỹ thuật, Sinh viên mới ra trường được đào tạo.

Có 2-3 năm kinh nghiệm.

Có trách nhiệm công việc, chịu áp lực cao.

Tại Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Có xe đưa rước

có bao cơm trưa

được hưởng lương tháng 13, phép và lễ theo quy định của luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin