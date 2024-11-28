Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Tại Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 5A, Xuyên Á, An Bình,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương Thỏa thuận

Nắm bắt ý tưởng thiết kế và bản vẽ thiết kế của các kiến trúc sư, chủ đầu tư
Phối hợp với thiết kế, kiểm soát và phê duyệt các bản vẽ shopdrawing, working drawing theo đúng hồ sơ thiết kế.
Triển khai hồ sơ thiết kế cho đội sản xuất, thi công, với chi phí tối ưu nhất.
Tham gia phối hợp công tác khảo sát, sản xuất mẫu, theo dõi sai sót cần sửa chữa trong thời gian sản xuất thi công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Thiết kế nội thất
ưu tiên trường Sư phạm Kỹ thuật, Sinh viên mới ra trường được đào tạo.
Có 2-3 năm kinh nghiệm.
Có trách nhiệm công việc, chịu áp lực cao.

Tại Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Có xe đưa rước
có bao cơm trưa
được hưởng lương tháng 13, phép và lễ theo quy định của luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình

Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 2/434 KP Bình Đáng, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-san-xuat-quan-ly-nguyen-vat-lieu-pmc-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job261378
