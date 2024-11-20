Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH STK làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô C, đường số 2 KCN Đồng An, Thuận An, Thuận An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm quản lý phân xưởng cơ khí.

Nhận thông tin đơn hàng, theo Kế hoạch sản xuất các đơn hàng, dự án, bố trí phân bổ công việc cụ thể cho nhân sự thuộc phân xưởng mình quản lí, đảm bảo đáp ứng tiến độ và chất lượng đơn hàng.

Kiểm soát hướng dẫn thực hiện biện pháp sản xuất đúng, để tối đa hóa vềc chi phí nhân công, hạn chế sai sót đơn hàng.

Tổ chức phân công, công việc hàng ngày cho tổ trong ca sản xuất.

Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần Tổng Giám Đốc. Chịu trách nhiệm với cấp trên về tiến độ, chất lượng đơn hàng sản xuất.

Cân đối năng lực sản xuất của phân xưởng, chủ động đề xuất các giải pháp tăng hiệu quả sản xuất.

Thông báo kế hoạch sản xuất để tổ trưởng, công nhân được biết.

Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ máy móc, thiết bị, nguyên liệu, hàng hóa thành...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên nghành cơ khí hoặc các ngành liên quan – Nam

Từ 35 tuổi trở lên

Có kinh nghiệm quản lý từ 5 năm

Ưu tiên biết tiếng Nhật

Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý nhân sự,...

Tại CÔNG TY TNHH STK Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ, BHTN 24/7

Được nghỉ lễ, nghỉ phép theo luật lao động

Được thưởng, tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc

Du lịch, Hiếu, Hỷ, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STK

