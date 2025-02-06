Tuyển Quản lý tài sản Parkway Dental làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 1,600 USD

CÁC NHIỆM VỤ VỀ MUA HÀNG

- Quản lý quan hệ nhà cung cấp các mảng thiết bị y tế, vật liệu y tế, dụng cụ y tế cũng như các thiết bị hàng hóa khác...để phục vụ vận hành của chuỗi:

- Tìm kiếm, đánh giá chất lượng nhà cung cấp, nhà thầu

- Gặp gỡ, đàm phán với nhà cung cấp

- Đảm bảo nhà cung cấp cung ứng theo đúng các điều khoản và thỏa thuận

- Xây dựng, quản lý khung chuẩn về các điều kiện ràng buộc, các yêu cầu cần có trong hợp đồng mua, theo từng nhóm NCC

- Đàm phán triển khai hợp đồng với NCC

- Quản lý team mua hàng, xây dựng môi trường cung ứng lành mạnh, năng động, trách nhiệm và hiệu quả

- Xem xét, kiểm soát, duyệt giá & duyệt đơn hàng, hợp đồng mua theo quy định phân quyền của công ty; bảo đảm cung ứng đúng số lượng, chất lượng, thời hạn, với chi phí thấp nhất

- Xây dựng và cải tiến các quy trình mua hàng; phối hợp với BP. IT để tối ưu các tính năng phần mềm nội bộ nhằm mục đích vận hành các quy trình mua hàng

- Phối hợp với các Giám đốc khối khác để triển khai tổng thể kế hoạch phát triển kinh doanh của công ty.

- Giám sát chặt chẽ quy trình mua hàng theo quy định của công ty

- Đánh giá xếp loại nhân viên, tham gia phỏng vấn nhân sự mua hàng, lập kế hoạch đào tạo phát triển nhân viên mua hàng