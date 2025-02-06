Tuyển Quản lý tài sản Parkway Dental làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 1,600 USD

Tuyển Quản lý tài sản Parkway Dental làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 1,600 USD

Parkway Dental
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Parkway Dental

Quản lý tài sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý tài sản Tại Parkway Dental

Mức lương
1,200 - 1,600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà Netland, Ngõ 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý tài sản Với Mức Lương 1,200 - 1,600 USD

CÁC NHIỆM VỤ VỀ MUA HÀNG
- Quản lý quan hệ nhà cung cấp các mảng thiết bị y tế, vật liệu y tế, dụng cụ y tế cũng như các thiết bị hàng hóa khác...để phục vụ vận hành của chuỗi:
- Tìm kiếm, đánh giá chất lượng nhà cung cấp, nhà thầu
- Gặp gỡ, đàm phán với nhà cung cấp
- Đảm bảo nhà cung cấp cung ứng theo đúng các điều khoản và thỏa thuận
- Xây dựng, quản lý khung chuẩn về các điều kiện ràng buộc, các yêu cầu cần có trong hợp đồng mua, theo từng nhóm NCC
- Đàm phán triển khai hợp đồng với NCC
- Quản lý team mua hàng, xây dựng môi trường cung ứng lành mạnh, năng động, trách nhiệm và hiệu quả
- Xem xét, kiểm soát, duyệt giá & duyệt đơn hàng, hợp đồng mua theo quy định phân quyền của công ty; bảo đảm cung ứng đúng số lượng, chất lượng, thời hạn, với chi phí thấp nhất
- Xây dựng và cải tiến các quy trình mua hàng; phối hợp với BP. IT để tối ưu các tính năng phần mềm nội bộ nhằm mục đích vận hành các quy trình mua hàng
- Phối hợp với các Giám đốc khối khác để triển khai tổng thể kế hoạch phát triển kinh doanh của công ty.
- Giám sát chặt chẽ quy trình mua hàng theo quy định của công ty
- Đánh giá xếp loại nhân viên, tham gia phỏng vấn nhân sự mua hàng, lập kế hoạch đào tạo phát triển nhân viên mua hàng

Với Mức Lương 1,200 - 1,600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Parkway Dental Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Parkway Dental

Liên Hệ Công Ty

Parkway Dental

Parkway Dental

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

