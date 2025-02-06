Tuyển Quản lý tài sản Parkway Dental làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 1,600 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý tài sản Tại Parkway Dental
- Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà Netland, Ngõ 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Quản lý tài sản Với Mức Lương 1,200 - 1,600 USD
CÁC NHIỆM VỤ VỀ MUA HÀNG
- Quản lý quan hệ nhà cung cấp các mảng thiết bị y tế, vật liệu y tế, dụng cụ y tế cũng như các thiết bị hàng hóa khác...để phục vụ vận hành của chuỗi:
- Tìm kiếm, đánh giá chất lượng nhà cung cấp, nhà thầu
- Gặp gỡ, đàm phán với nhà cung cấp
- Đảm bảo nhà cung cấp cung ứng theo đúng các điều khoản và thỏa thuận
- Xây dựng, quản lý khung chuẩn về các điều kiện ràng buộc, các yêu cầu cần có trong hợp đồng mua, theo từng nhóm NCC
- Đàm phán triển khai hợp đồng với NCC
- Quản lý team mua hàng, xây dựng môi trường cung ứng lành mạnh, năng động, trách nhiệm và hiệu quả
- Xem xét, kiểm soát, duyệt giá & duyệt đơn hàng, hợp đồng mua theo quy định phân quyền của công ty; bảo đảm cung ứng đúng số lượng, chất lượng, thời hạn, với chi phí thấp nhất
- Xây dựng và cải tiến các quy trình mua hàng; phối hợp với BP. IT để tối ưu các tính năng phần mềm nội bộ nhằm mục đích vận hành các quy trình mua hàng
- Phối hợp với các Giám đốc khối khác để triển khai tổng thể kế hoạch phát triển kinh doanh của công ty.
- Giám sát chặt chẽ quy trình mua hàng theo quy định của công ty
- Đánh giá xếp loại nhân viên, tham gia phỏng vấn nhân sự mua hàng, lập kế hoạch đào tạo phát triển nhân viên mua hàng
Với Mức Lương 1,200 - 1,600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Parkway Dental Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Parkway Dental
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
