Tuyển Quản lý HỘ KINH DOANH QUÁN CAFE AVENTUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Lập mục tiêu, kế hoạch hoạt động, triển khai thực hiện mục tiêu theo Năm, Quý, Tháng, Tuần.

Tổ chức phát triển thương hiệu của nhà hàng theo định hướng, chiến lược phát triển của Ban Giám đốc.

Phân bổ mục tiêu, chỉ tiêu cho từng nhà hàng đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của công ty.

Điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của Nhà hàng. Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả.

Điều hành – điều phối hoạt động kinh doanh của chuỗi nhà hàng.

Quản lý tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ

Quản lý tài sản, hàng hóa và tài chính nhà hàng

Xây dựng hệ thống quản lý cho nhà hàng.

Kiểm soát chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.

Tổ chức tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự cho các cơ sở.

Đánh giá tình hình hoạt động của các cơ sở thông qua các báo cáo định kỳ.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý công việc.

Báo cáo định kỳ theo quy định hàng tuần, tháng, quý, năm cho BGĐ.

Nam độ tuổi từ 1980 – 1990

Kinh nghiệm làm việc ít nhất từ 3-5 năm ở vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B

Khả năng làm việc độc lập, chủ động nắm bắt công việc nhanh.

Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo, điều phối công việc và xử lý các vấn đề phát sinh;

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Quản lý, sắp xếp, xử lý công việc khoa học.

Mức lương từ 30 - 35 triệu/tháng +KPI + PC

Hỗ trợ BHXH.

Du lịch hàng năm.

Chế độ phúc lợi: sinh nhật , hiếu hỉ, ốm đau, thưởng tết, lương tháng 13, phép năm, ...

Xét tăng lương: theo đợt của công ty.

Môi trường trẻ, thân thiện, năng động, thử thách.

Được giảm giá khi sử dụng các dịch vụ của công ty.

