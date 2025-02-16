Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 91 Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Được làm việc với các Trường tốp 1 trong hệ thống đào tạo E-learning
- Phối hợp với đối tác bên trường trong công tác quản lý Sinh viên
- Quản lý chăm sóc Sinh viên các chương trình trong khuôn khổ AUM hợp tác
- Đảm bảo tỷ lệ sinh viên duy trì học tập và đạt điều kiện tốt nghiệp ở mức tốt nhất
- Đảm bảo quá trình vận hành đào tạo diễn ra thông suốt, đúng quy chế, quy định...
- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ Độ tuổi: 22-35 tuổi.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế
- Yêu thích công việc ngành giáo dục, Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt.
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt, nhanh nhẹn, sôi nổi.
- Ham học hỏi, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm với công việc
- Ưu tiên các bạn có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, trình độ Word và Excel tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên đến 20 triệu, trong đó: Lương cứng (Thỏa thuận) + % Lương theo KPI + phụ cấp khác, Thưởng tuần, tháng, lương tháng 13+...
- Được ký hợp đồng chính thức, hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN ... và các chế độ khác theo quy định nhà nước hiện hành.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, cạnh tranh công bằng, ổn định, bền vững.
- Được cung cấp đầy đủ công cụ dụng cụ làm việc.
- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng giao tiếp,Kỹ năng phối hợp vận hành đào tạo kỹ, năng quản lý....
- Ứng viên xuất sắc sẽ được đào tạo lên các vị trí chuyên viên cấp cao và quản lý của Công ty
Được đi du lịch, team building. Được nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tòa nhà 116 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, HN // HCM: 91 Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

