Tuyển Quản lý Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hanoi Tower 49 P. Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Quản lý công việc hàng ngày tại văn phòng chi nhánh;
Tổ chức và dịch các cuộc họp đàm phán kỹ thuật, phối hợp đàm phán với các nhà đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan khác;
Dịch tài liệu kỹ thuật, giải thích và đàm phán hợp đồng thương mại;
Thỉnh thoảng đi công tác để dịch nếu cần;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, chịu khó, chăm chỉ, tỉ mỉ;
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hán ngữ, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm du học tại Trung Quốc;
Trình độ tiếng Trung tốt (nghe, nói, đọc, viết), ngoại hình sáng, có khí chất;
Không giới hạn độ tuổi, chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp, có chí cầu tiến, ham học hỏi;
Có khả năng chịu được áp lực công việc, có thể đi công tác, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty;
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong các ngành xi măng, thép, nhiệt điện, vận chuyển, lọc bụi...

Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương có thể thương lượng khi phỏng vấn (tùy vào năng lực và kinh nghiệm, từ 20,000,000 đến 30,000,000 VND, lương có thể thương lượng cho ứng viên đặc biệt xuất sắc);
Thời gian làm việc: từ Thứ Hai đến Thứ Bảy; giờ giấc linh hoạt
Có lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1908, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

