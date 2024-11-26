Tuyển Software Engineer Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà B1, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Đến 40 Triệu

Tham gia lập trình và phát triển ứng dụng bằng ngôn ngữ Ruby on Rails

Tham gia review code của thành viên trong team

Nghiên cứu, tìm hiểu các tính năng để đáp ứng cho khách hàng các giải pháp toàn diện

Phối hợp với thành viên nhóm dự án, nhóm QA, Test, khách hàng triển khai dự án

Tham gia training member

Có thể phỏng vấn trước Tết và OB sau Tết

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 5 năm kinh nghiệm lập trình Ruby on Rails. Kinh nghiệm làm việc với Rails 6

Nắm vững kiến thức về hệ cơ sở dữ liệu SQL (MSSQL Server/ Oracle/ MySQL/ PostgreSQL).

Có khả năng phân tích, thiết kế CSDL, tối ưu truy vấn.

Có kinh nghiệm với Rspec, Capybara, Sidekiq, API, Webhook

Có kinh nghiệm với ReactJS

Có kinh nghiệm phát triển dự án theo mô hinh Agile/ Scrum

Có kinh nghiệm triển khai dự án dùng dịch vụ AWS, Azure là một lợi thế.

Sử dụng tốt GIT quản lý source code

Có khả năng teamwork, giao tiếp hiệu quả

Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm: up to 40.000.000đ gross

Lương tháng 13 + thưởng theo dự án + thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng tết + thưởng thâm niên....

Xét tăng lương ít nhất 2 lần/năm (cố định) và theo hiệu quả công việc

Tham gia vào các dự án đa dạng, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất.

Cơ hội làm việc và đào tạo ngắn/ dài tại nước ngoài.

Công ty đang scale-up rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.

Hỗ trợ học tiếng Nhật, các khóa nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, OT siêu hiếm, nếu OT nhận 150%, 200%, 300% lương.

Các chế độ khác: bảo hiểm, teambuilding thường xuyên, du lịch hàng năm, nghỉ phép, beauty care...

Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với MOR care.

Nhiều hoạt động phong trào phong phú: clb đá bóng hàng tuần cũng nhiều giải bóng trong cả năm, clb thơ, cờ tướng, bi lắc,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin