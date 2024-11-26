Tuyển Software Engineer Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại Công ty CP Phần mềm MOR
Mức lương
Đến 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà B1, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Đến 40 Triệu
Tham gia lập trình và phát triển ứng dụng bằng ngôn ngữ Ruby on Rails
Tham gia review code của thành viên trong team
Nghiên cứu, tìm hiểu các tính năng để đáp ứng cho khách hàng các giải pháp toàn diện
Phối hợp với thành viên nhóm dự án, nhóm QA, Test, khách hàng triển khai dự án
Tham gia training member
Có thể phỏng vấn trước Tết và OB sau Tết
Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 5 năm kinh nghiệm lập trình Ruby on Rails. Kinh nghiệm làm việc với Rails 6
Nắm vững kiến thức về hệ cơ sở dữ liệu SQL (MSSQL Server/ Oracle/ MySQL/ PostgreSQL).
Có khả năng phân tích, thiết kế CSDL, tối ưu truy vấn.
Có kinh nghiệm với Rspec, Capybara, Sidekiq, API, Webhook
Có kinh nghiệm với ReactJS
Có kinh nghiệm phát triển dự án theo mô hinh Agile/ Scrum
Có kinh nghiệm triển khai dự án dùng dịch vụ AWS, Azure là một lợi thế.
Sử dụng tốt GIT quản lý source code
Có khả năng teamwork, giao tiếp hiệu quả
Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khởi điểm: up to 40.000.000đ gross
Lương tháng 13 + thưởng theo dự án + thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng tết + thưởng thâm niên....
Xét tăng lương ít nhất 2 lần/năm (cố định) và theo hiệu quả công việc
Tham gia vào các dự án đa dạng, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất.
Cơ hội làm việc và đào tạo ngắn/ dài tại nước ngoài.
Công ty đang scale-up rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.
Hỗ trợ học tiếng Nhật, các khóa nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, OT siêu hiếm, nếu OT nhận 150%, 200%, 300% lương.
Các chế độ khác: bảo hiểm, teambuilding thường xuyên, du lịch hàng năm, nghỉ phép, beauty care...
Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với MOR care.
Nhiều hoạt động phong trào phong phú: clb đá bóng hàng tuần cũng nhiều giải bóng trong cả năm, clb thơ, cờ tướng, bi lắc,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR
