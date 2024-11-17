Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA

Mức lương
40 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12 toà nhà Hồ Gươm Plaza Hà Đông

- Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

Điều hành tổng thể văn phòng Hà Nội.
Lập kế hoạch kinh doanh, chỉ đạo thực hiện và giám sát kế hoạch các phòng ban.
Giám sát hoạt động kinh doanh, marketing và quản lý nội bộ để đảm bảo hiệu quả.
Thực hiện việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên tại chi nhánh.
Xác định các vấn đề trong kinh doanh, quản lý chung và hành chính, nhân sự để đề xuất giải pháp cải thiện.
Nhận báo cáo từ cấp dưới và chuẩn bị tài liệu, báo cáo tổng thể hoạt động kinh doanh của khu vực để gửi lên ban giám đốc.
Phân tích tình hình kinh doanh thực tế, xu hướng thị trường, những yếu tố ảnh hưởng, v.v. để lập, điều chỉnh kế hoạch triển khai hợp lý, hiệu quả.

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm xây dựng, phát triển và quản lý NPP trong lĩnh vực VẬT LIỆU XÂY DỰNG ít nhất 5 năm, am hiểu về gỗ tự nhiên. Ưu tiên các ứng viên đã từng làm phân phối ván sàn, cửa, cầu thang.....
Đã có thành tích xây dựng và duy trì Hệ thống PP trên khắp cả nước với doanh thu từ 500 tỷ/năm trở lên.
Hiểu biết và yêu thích marketing , Quảng cáo, Truyền thông và Tổ chức sự kiệnMarketing biết tổ chức các trương trình hội chợ, biết cách quản trị số hóa, hiện đại.
Có năng lực tuyển dụng, đo lường hiệu quả, giỏi đào tạo , biết tổ chức bộ máy, dẫn dắt đội ngũ .
Chịu khó, có khả năng đàm phán tốt, nhạy bén, giao tiếp tốt. Thích đột phá, khác biệt
Có tư duy hệ thống, tư duy logic, tư duy bao quát, tư duy độc lập.
Mong muốn làm những sản phẩm công nghệ mới, nhều cơ hội phát triển.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận ( 40-60tr) + phụ cấp + thưởng doanh số ......
Chính sách thưởng doanh số,chi phí công tác trong và ngoài nước.
Thưởng lương tháng 13, doanh số bán hàng.
Được tham gia BHXH theo quy định của luật lao động.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Cum Công Nghiệp Bãi Bùi, TT Lang Chánh, Lang Chánh, Thanh Hoá

