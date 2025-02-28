Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Liên doanh Kangaroo làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 19 - 21 phố Huế, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

- Lên ý tưởng và làm việc với thiết kế để triển khai nội dung chạy tại điểm bán

- Nhận lịch chương trình sắp xếp và phân công công việc cho nhân viên

- Triển khai trưng bày tại hội nghị, các chương trình tại đại lý

- Làm việc với nhà cung cấp về vật dụng, tồn kho,... đề xuất sản xuất...

- Báo cáo trực tiếp cho Phó Tổng Giám Đốc , Chịu trách nhiệm về các hoạt động bán hàng và thái độ làm việc của các nhân viên PG của Công ty tại các chương trình sự kiện.

- Thường xuyên kiểm tra các hoạt động bán hàng và việc tuân thủ nội quy làm việc của PG.

- Hỗ trợ đào tạo kiến thức sản phẩm và kỹ năng mềm cho các nhân viên PG

- Hướng dẫn các nhân viên PG để giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Tổng hợp báo cáo doanh số của các nhân viên bán hàng để tính lương.

- Tiến hành đánh giá định kỳ cho các nhân viên PG.

- Làm việc trực tiếp với các giám đốc kênh, giám đốc vùng, kinh doanh phụ trách khu vực, nhà phân phối

- Báo cáo phân tích Doanh thu hàng tháng theo yêu cầu của Giám đốc khi cần thiết

- Đào tạo các PG về kỹ năng bán hàng

- Đóng góp các ý kiến để thúc đẩy việc bán hàng.

- Tính lương, thưởng cho PG

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 27 - 35 tuổi, ngoại hình khá, tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành.

- Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên làm làm Quản lý và phụ trách đội ngũ bán hàng (số lượng trên 30 người), có thêm kinh nghiệm làm Trợ lý kinh doanh, làm quản lý nhân sự là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm lập kế hoạch, tổng hợp báo cáo bán hàng, kỹ năng vi tính thành thạo

-Kỹ năng bán hàng, giao tiếp, xử lý các vấn đề.

- Kỹ năng lãnh đạo.

- Kỹ năng thuyết trình, huấn luyện.

- Chịu khó và chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty Cổ phần Liên doanh Kangaroo Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện..

- Phụ cấp cha mẹ già 400.000đ/người

- Học bổng thắp sáng tương lai con trẻ - Phúc lợi cho con:

- 3 năm làm việc liên tục được cộng 1 ngày phép

- Thưởng ngày Tết dương lịch, Tết nguyên đán, Lễ Quốc khánh,...

- Phúc lợi thăm hỏi: Hôn nhân, sinh nhật, ốm đau

- Nghỉ mát hàng năm

- Hỗ trợ 30%-50% khi mua SP Kangaroo.

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Liên doanh Kangaroo

