Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Địa Ốc Đất Xanh Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Xây dựng kế hoạch và chiến lược về Digital Marketing cho sản phẩm/dự án theo kế hoạch kinh doanh của công ty.

- Triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh social media: Google, Facebook, Zalo, Viber, SMS…

- Phối hợp với bộ phận Content Marketing để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra.

- Triển khai các chiến dịch quảng bá, xây dựng thương hiệu & thúc đẩy kinh doanh qua các công cụ Digital Marketing và đánh giá hiệu quả.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện các hạng mục công việc chung theo yêu cầu của Trưởng bộ phận/công ty.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm thực tế triển khai các kênh Digital Marketing với ngân sách lớn

- Có kinh nghiệm trong mảng bất động sản và tiếng Anh là lợi thế

- Chủ động, sáng tạo, khả năng chịu áp lực cao trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Địa Ốc Đất Xanh Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Địa Ốc Đất Xanh Miền Bắc

