Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng, đặc biệt là Facebook, Google

các nền tảng, đặc biệt là Facebook, Google

Theo dõi, tối ưu hiệu suất quảng cáo, đảm bảo CPA, ROAS, CTR, CPC hiệu quả.

CPA, ROAS, CTR, CPC

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ và đề xuất chiến lược quảng cáo phù hợp.

Phối hợp với team nội dung và thiết kế để tối ưu hiệu suất quảng cáo.

Báo cáo kết quả định kỳ, đề xuất giải pháp tối ưu.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm chạy quảng cáo đa nền tảng (Facebook, Google, TikTok, Zalo).

kinh nghiệm tối thiểu 1 năm

Facebook, Google, TikTok, Zalo

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành gia dụng, điện máy, thiết bị thông minh.

gia dụng, điện máy, thiết bị thông minh

Có laptop cá nhân

Nhanh nhẹn, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, chủ động, trách nhiệm và trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 8,5tr + Hoa hồng + Thưởng KPIs (thoả thuận thêm khi phỏng vấn).

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến

Được đào tạo kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm và kỹ năng marketing.

Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, lương tháng 13 theo quy định.

Hỗ trợ công cụ làm việc đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin