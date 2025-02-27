Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 11 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng, đặc biệt là Facebook, Google
các nền tảng, đặc biệt là Facebook, Google
Theo dõi, tối ưu hiệu suất quảng cáo, đảm bảo CPA, ROAS, CTR, CPC hiệu quả.
CPA, ROAS, CTR, CPC
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ và đề xuất chiến lược quảng cáo phù hợp.
Phối hợp với team nội dung và thiết kế để tối ưu hiệu suất quảng cáo.
Báo cáo kết quả định kỳ, đề xuất giải pháp tối ưu.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm chạy quảng cáo đa nền tảng (Facebook, Google, TikTok, Zalo).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành gia dụng, điện máy, thiết bị thông minh.
gia dụng, điện máy, thiết bị thông minh
Có laptop cá nhân
Nhanh nhẹn, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, chủ động, trách nhiệm và trung thực
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 8,5tr + Hoa hồng + Thưởng KPIs (thoả thuận thêm khi phỏng vấn).
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến
Được đào tạo kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm và kỹ năng marketing.
Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, lương tháng 13 theo quy định.
Hỗ trợ công cụ làm việc đầy đủ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM
