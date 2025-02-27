Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Xây dựng và triển khai các hoạt động, quy trình làm việc, chiến lược Marketing để đạt hiệu quả công việc cao.

Quản lý, tối ưu hoá ngân sách, đảm bảo sử dụng hiệu quả và mang lại giá trị cao nhất.

Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra chiến lược Marketing phù hợp.

Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo yêu cầu.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, độ tuổi từ 26 - 45 tuổi.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm.

Ưu tiên UV có kinh nghiệm chạy ads các nền tảng FB ads, Tiktok ads, Google ads.

Năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 13-18 triệu + % kpi + thưởng. Thu nhập từ 20 triệu/tháng

Được quản lý trực tiếp đào tạo chuyên sâu về MKT.

Cơ hội phát triển năng lực nhanh chóng khi được triển khai đa kênh.

Tăng lương thâm niên theo quy định của công ty.

BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

Được training đào tạo chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Hưởng các chế độ theo các quy định của công ty.

Được tham gia các hoạt động của cty tổ chức: Teambuilding, Picnic,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin