Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 29 Tòa Ellipse 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Tìm kiếm, phát triển khách hàng/ đại lý tiềm năng cho sản phẩm Công ty (nước hoa Adopt và Mỹ phẩm)

- Duy trì các mối quan hệ khách hàng đang có và xây dựng mối quan hệ với những khách hàng mới.

- Theo dõi và hỗ trợ sau bán hàng để đảm bảo việc sử dụng dịch vụ của khách hàng đạt hiệu quả

- Lên hợp đồng, thu hồi công nợ theo đúng tiến độ và quy định.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm bán hàng trở lên, đặc biệt trong mảng mở rộng đại lý phân phối.

- Có nguồn DATA TIỀM NĂNG ( ƯU TIÊN)

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình

- Kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc

- Nhiệt tình, năng động, nhạy bén

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7 - 10 triệu + % Doanh số

- Hưởng các chế độ BHXH, BHYT,... theo quy định của nhà nước

- Tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch hằng năm của công ty

- Môi trường làm việc cởi mở,năng động, trẻ trung, công bằng, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Nước uống, đồ ăn nhẹ trong giờ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin