Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 18 Triệu

Mức lương 9 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT3 - ECO GREEN, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Lập kế hoạch Trade MKT:

Phối hợp với team Kinh doanh xây dựng kế hoạch trade theo tháng/quý/năm cho từng kênh phân phối (GT, MT, Online, đại lý…).

Phân tích nhu cầu thị trường và đề xuất chương trình thúc đẩy phù hợp.

Triển khai chương trình khuyến mãi:

Triển khai các CTKM theo kế hoạch: trưng bày, tặng quà, dùng thử, giảm giá…

Theo dõi tiến độ thực hiện, xử lý các phát sinh.

Giám sát POSM & vật phẩm hỗ trợ bán:

Phân bổ, quản lý và kiểm soát việc sử dụng các vật phẩm hỗ trợ bán hàng (standee, banner, quà tặng…).

Đảm bảo tính nhất quán và nhận diện thương hiệu tại điểm bán.

Theo dõi, báo cáo hiệu quả chương trình:

Đánh giá hiệu quả từng chương trình trade MKT theo các chỉ số: sell-out, độ phủ, chi phí trên doanh thu (CP/DT)…

Đề xuất cải tiến hoạt động trade.

Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu các chương trình KM, các chỉ số kinh doanh của ngành và các thương hiệu cùng ngành, đưa ra các đề xuất cải tiến

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có từ 1–2 năm kinh nghiệm tại vị trí Trade Marketing (ưu tiên ngành FMCG, mỹ phẩm, thực phẩm).

Kỹ năng giao tiếp, thương lượng tốt.

Có khả năng đi thị trường, kiểm tra điểm bán thường xuyên.

Thành thạo Excel, PowerPoint, biết sử dụng các công cụ báo cáo là lợi thế.

Quyền Lợi

Làm việc:Tùy vào sự sắp xếp của trưởng bộ phận chuyên môn

Thu nhập: Lương cơ bản (8-10tr) + KPI + Thưởng doanh số + Phụ cấp

Lương tháng 13, thưởng nóng, thưởng KPI theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Được đào tạo định kỳ theo quy định của Công ty

Có lộ trình công danh rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến

Được cung cấp máy tính, văn phòng phẩm và các công cụ làm việc

Team building, du lịch, nghỉ mát, sinh nhật,... theo quy định

Các hoạt động ngoài giờ sôi nổi: bóng đá, cầu lông, pickerball, bơi,…

Cách Thức Ứng Tuyển

