Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Mức lương
20 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 28 Triệu

- Kiểm tra, rà soát tính đầy đủ, tính đúng đắn, hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ thanh toán, hồ sơ kế toán phát sinh hằng ngày.
- Sắp xếp, phân loại, hạch toán kế toán, theo dõi số liệu trên phần mềm kế toán của Công ty.
- Xuất hóa đơn đầu ra theo tiến độ thu tiền của dự án, kiểm tra, rà soát tính phù hợp với tình hình đóng tiền và bàn giao của dự án.
- Quản lý, theo dõi công nợ phải thu khách hàng, phối hợp bộ phận chuyên môn để cảnh báo thu hồi công nợ.
- Quản lý, theo dõi công nợ phải trả nhà thầu, nhà cung cấp, phối hợp với các bộ phận chuyên môn để lên kế hoạch thanh toán.
- Tập hợp, theo dõi, phân loại chi phí xây dựng cơ bản dở dang của dự án mà Công ty làm Chủ đầu tư, tính toán giá thành Thành phẩm Bất động sản.
- Quản lý, theo dõi công tác ghi nhận doanh thu, giá vốn, chi phí bán hàng dự án Bất động sản đảm bảo đúng quy định của chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Định kỳ, rà soát kiểm tra số liệu kế toán trước khi kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN.
- Lập BCTC định kỳ theo quý, năm để báo cáo với Cơ quan nhà nước.
- Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của BLĐ.

Với Mức Lương 20 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính – kế toán hoặc các ngành liên quan.
- Có từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm tại các công ty chủ đầu tư BĐS, xây dựng là lợi thế lớn.
- Hiểu biết các quy định về chính sách thuế hiện hành, đặc biệt là thuế Thu nhập cá nhân, thuế Nhà thầu, thuế, đất,...
- Chịu khó, cẩn thận, trung thực chủ động trong công việc.
- Thành thạo phần mềm Kế toán, Microsoft Office.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn lên đến 25 triệu đồng; thưởng lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ,Tết.
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Kế toán trưởng
Được tận hưởng trọn vẹn các ưu đãi về sản phẩm trong hệ sinh thái của tập đoàn (nghỉ dưỡng, khách sạn, nông nghiệp hữu cơ,....)
Môi trường làm việc năng động, an toàn, minh bạch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

