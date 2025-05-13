Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu

Mức lương 20 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

- Kiểm tra, rà soát tính đầy đủ, tính đúng đắn, hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ thanh toán, hồ sơ kế toán phát sinh hằng ngày.

- Sắp xếp, phân loại, hạch toán kế toán, theo dõi số liệu trên phần mềm kế toán của Công ty.

- Xuất hóa đơn đầu ra theo tiến độ thu tiền của dự án, kiểm tra, rà soát tính phù hợp với tình hình đóng tiền và bàn giao của dự án.

- Quản lý, theo dõi công nợ phải thu khách hàng, phối hợp bộ phận chuyên môn để cảnh báo thu hồi công nợ.

- Quản lý, theo dõi công nợ phải trả nhà thầu, nhà cung cấp, phối hợp với các bộ phận chuyên môn để lên kế hoạch thanh toán.

- Tập hợp, theo dõi, phân loại chi phí xây dựng cơ bản dở dang của dự án mà Công ty làm Chủ đầu tư, tính toán giá thành Thành phẩm Bất động sản.

- Quản lý, theo dõi công tác ghi nhận doanh thu, giá vốn, chi phí bán hàng dự án Bất động sản đảm bảo đúng quy định của chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp.

- Định kỳ, rà soát kiểm tra số liệu kế toán trước khi kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN.

- Lập BCTC định kỳ theo quý, năm để báo cáo với Cơ quan nhà nước.

- Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của BLĐ.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính – kế toán hoặc các ngành liên quan.

- Có từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm tại các công ty chủ đầu tư BĐS, xây dựng là lợi thế lớn.

- Hiểu biết các quy định về chính sách thuế hiện hành, đặc biệt là thuế Thu nhập cá nhân, thuế Nhà thầu, thuế, đất,...

- Chịu khó, cẩn thận, trung thực chủ động trong công việc.

- Thành thạo phần mềm Kế toán, Microsoft Office.

Thu nhập hấp dẫn lên đến 25 triệu đồng; thưởng lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ,Tết.

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Kế toán trưởng

Được tận hưởng trọn vẹn các ưu đãi về sản phẩm trong hệ sinh thái của tập đoàn (nghỉ dưỡng, khách sạn, nông nghiệp hữu cơ,....)

Môi trường làm việc năng động, an toàn, minh bạch.

