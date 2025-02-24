Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Aj Rental Ltd., Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn 14 - F, Ô đất A10, KĐT Nam Trung Yên, Yên Hòa

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Soạn thảo Hợp đồng thuê, chứng từ thanh lý hợp đồng

• Quản lý công nợ liên quan đến Hợp đồng thuê

• Làm thủ tục hải quan liên quan đến máy móc cho thuê

• Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình cho thuê

• Các công việc khác liên quan đến hợp đồng (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

• Nữ, tốt nghiệp cao đẳng/ đại học

• Tuổi từ 24-35, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

• Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn

QUYỀN LỢI

• Lương CB từ 12 – 15 triệu.

• Phụ cấp ăn trưa 730k/ tháng

• Phụ cấp điện thoại 270k/ tháng

• Tháng lương thứ 13, thưởng hiệu suất 2 lần 1 năm, BHXH theo Luật, nghỉ Chủ nhật và các buổi chiều Thứ bảy hàng tuần……

