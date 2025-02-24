Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Aj Rental Ltd., Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Aj Rental Ltd., Co
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Căn 14
- F, Ô đất A10, KĐT Nam Trung Yên, Yên Hòa
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Soạn thảo Hợp đồng thuê, chứng từ thanh lý hợp đồng
• Quản lý công nợ liên quan đến Hợp đồng thuê
• Làm thủ tục hải quan liên quan đến máy móc cho thuê
• Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình cho thuê
• Các công việc khác liên quan đến hợp đồng (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nữ, tốt nghiệp cao đẳng/ đại học
• Tuổi từ 24-35, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
• Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn
QUYỀN LỢI
• Lương CB từ 12 – 15 triệu.
• Phụ cấp ăn trưa 730k/ tháng
• Phụ cấp điện thoại 270k/ tháng
• Tháng lương thứ 13, thưởng hiệu suất 2 lần 1 năm, BHXH theo Luật, nghỉ Chủ nhật và các buổi chiều Thứ bảy hàng tuần……
Tại Aj Rental Ltd., Co Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aj Rental Ltd., Co
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
