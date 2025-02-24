Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Aj Rental Ltd., Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Aj Rental Ltd., Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Aj Rental Ltd., Co
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Aj Rental Ltd., Co

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Aj Rental Ltd., Co

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Căn 14

- F, Ô đất A10, KĐT Nam Trung Yên, Yên Hòa

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Soạn thảo Hợp đồng thuê, chứng từ thanh lý hợp đồng
• Quản lý công nợ liên quan đến Hợp đồng thuê
• Làm thủ tục hải quan liên quan đến máy móc cho thuê
• Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình cho thuê
• Các công việc khác liên quan đến hợp đồng (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ, tốt nghiệp cao đẳng/ đại học
• Tuổi từ 24-35, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
• Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn
QUYỀN LỢI
• Lương CB từ 12 – 15 triệu.
• Phụ cấp ăn trưa 730k/ tháng
• Phụ cấp điện thoại 270k/ tháng
• Tháng lương thứ 13, thưởng hiệu suất 2 lần 1 năm, BHXH theo Luật, nghỉ Chủ nhật và các buổi chiều Thứ bảy hàng tuần……

Tại Aj Rental Ltd., Co Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aj Rental Ltd., Co

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Aj Rental Ltd., Co

Aj Rental Ltd., Co

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Căn 14F, Ô đất A10, Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-sales-admin-sales-support-sales-associate-thu-nhap-12tr-15tr-thang-tai-ha-noi-job320071
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn OMG
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn OMG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 38 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NAC Viet Resources
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate NAC Viet Resources làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD
NAC Viet Resources
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dorco Vina Co., Ltd
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 16 Triệu
Dorco Vina Co., Ltd
Hạn nộp: 11/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ESRI Vietnam
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate ESRI Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ESRI Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cuckoovina
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Cuckoovina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cuckoovina
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận
Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Hạn nộp: 11/09/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Creative Force
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Creative Force làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Creative Force
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn OMG
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn OMG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 38 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NAC Viet Resources
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate NAC Viet Resources làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD
NAC Viet Resources
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dorco Vina Co., Ltd
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 16 Triệu
Dorco Vina Co., Ltd
Hạn nộp: 11/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ESRI Vietnam
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate ESRI Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ESRI Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cuckoovina
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Cuckoovina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cuckoovina
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận
Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Hạn nộp: 11/09/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Creative Force
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Creative Force làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Creative Force
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH Ferroli Asean làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Ferroli Asean
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate United Insurance Company Of Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận United Insurance Company Of Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN VIỆT
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN VIỆT
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TOÀN CẦU
12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Trace - Tec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Trace - Tec Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Vinfast Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Vinfast Global
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE
800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate AEONMALL Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 650 USD AEONMALL Vietnam Co., Ltd.
400 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Printfast Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu Công ty CP Printfast Việt Nam
Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Servers.com VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Servers.com VN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Creative Force làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD Creative Force
800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Cuckoovina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Cuckoovina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận PepsiCo Foods Vietnam Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate ESRI Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận ESRI Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate NAC Viet Resources làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD NAC Viet Resources
400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Tập đoàn OMG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm