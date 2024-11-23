Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 85

- Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ quá trình xúc tiến bán hàng: tiếp xúc, gặp gỡ, đặt lịch và chuẩn bị họp, làm báo giá, theo dõi tiến độ, cam kết của các bên liên quan
Chuẩn bị hồ sơ thầu, thực hiện quá trình tham gia thầu và theo dõi kết quả thầu
Theo dõi, thực hiện quá trình đảm phán, ký kết Hợp đồng: soạn thảo, kiểm tra, đối chiếu, ký và bàn giao Hợp đồng cho các bên liên quan thực hiện hợp đồng, quản lý và cập nhật thông tin hợp đồng lên bảng dữ liệu.
Quản lý, chăm sóc, duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng, hỗ trợ Ban Giám đốc thực hiện việc đối ngoại, duy trì quan hệ khách hàng và các bên liên quan.
Quản lý và cập nhật dữ liệu bán hàng. Chuẩn bị các báo cáo trực tiếp về doanh số, tình hình kinh doanh, xây dựng kế hoạch công tác và các vấn đề liên quan để báo cáo lên ban lãnh đạo của công ty.
Duy trì, chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp thường kỳ về bán hàng của team, của công ty.
Điều phối các hoạt động bán hàng, pre-sales theo phân công được giao
Theo dõi, điều phối, chuẩn bị chứng từ, công văn tài liệu cho hoạt động kinh doanh cùng bộ phận Kế toán, đôn đốc khách hàng thực hiện thanh toán đúng thời hạn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, quản trị, kế toán tài chình, hành chính văn phòng,..
Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí trợ lý kinh doanh; có kinh nghiệm làm việc trong ngành IT là một lợi thế;
Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tốt.
Giao tiếp và cộng tác tốt.
Nhiệt tình, chăm chỉ và cầu thị.
Mong muốn tìm công việc ở môi trường quốc tế, có thể học hỏi và phát triển nhanh.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận
Thưởng cuối năm (1-3 tháng lương)
Đánh giá năng suất và xét tăng lương hàng năm
Tài trợ 100% phí thi các chứng chỉ quốc tế.
Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.
BHXH, nghỉ lễ theo qui định.
Được đào tạo 1:1 để hiểu và làm chủ được hoạt động học tập và phát triển trong doanh nghiệp
Tham gia vào nhóm phát triển Scrum tự chủ, linh hoạt và năng suất cao theo mô hình Agile/Scrum.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, vui vẻ, hạnh phúc với các hoạt động văn hóa sôi động như retreat, picnic, team building, happy event, BiPlus radio
Được làm nhiều, được thử nhiều và được sai, học thực chiến trong công việc
Liên tục phát triển năng lực thông qua các hoạt động học tập (company learning hour, team learning hour, club), đào tạo, mentoring, coaching,...Được phản hồi thường xuyên liên tục và huấn luyện để phát triển năng lực và đạt hiệu suất công việc ngày càng cao (CFRs - Conversation - Feedback - Recognition tháng và 6 tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 85 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

