Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 24T1 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý vận hành các kênh bán hàng O2O: On site cửa hàng mới, Update thông tin/hình ảnh/giá sản phẩm, banner hiển thị trên các ứng dụng. Đề xuất và triển khai các chương trình khuyến mãi trên O2O. Thay đổi và cập nhật lại menu 6 tháng/1 lầ

- Quản lý SKU và quản lý doanh thu thông qua sản phẩm IN & OUT (trao đổi với Sale, CK, MKT HCM)

- Kiểm tra lượng tồn hàng packing / material, quản lý cost (quản lý bán hàng) và đưa phương án xử lý

- Quản lý POSM, vật dụng hỗ trợ trưng bày tại cửa hàng, quà tặng: Kiểm tra trưng bày, hướng dẫn và điều chỉnh

- Chuẩn bị kế hoạch launching sản phẩm mới theo từng category theo sát timeline kế hoạch launching. Theo dõi số liệu bán hàng

- Hỗ trợ thực hiện kế hoạch marketing cho các season lớn trong năm. Tổ chức showcase, training sản phẩm và các chương tình khuyến mãi cho quản lý. Kiểm tra các vấn đề phát sinh, phối hợp cùng các phòng ban khác đưa phương án khắc phục. Tổng hợp chi phí, hàng tồn, phân tích điểm mạnh/yếu, kết quả bán hàng, làm báo cáo cuối season

- Làm việc với các partner (Momo, Vnpay, Grap, Shopee...) để triển khai các chương trình Marketing hợp tác

- Tìm kiếm nhà cung cấp liên quan đến hoạt động in ấn, thỏa thuận giá cả, chất lượng hàng hóa, đối chiếu công nợ, nghiệm thu và thanh toán

- Chuẩn bị kế hoạch khai trương, các hoạt động trang trí đặc biệt cho cửa hàng mới tại Hà Nội và Hải Phòng

- Thực hiện các thủ tục xin phép chạy chương trình khuyến mãi (nếu cần)

- Nghiên cứu thị trường, theo dõi tình hình thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

- Thiết kế các POSM đơn giản.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế

- Có kiến thức, kinh nghiệm về Marketing, phát triển kinh doanh

- Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt

- Có tinh thần làm việc nhóm, chịu khó, chịu được áp lực cao, nghe theo sự phân công của cấp trên

- Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương ít nhất 1 năm

- Thành thạo tiếng anh, máy tính, Photoshop, AI, Canva.

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực làm việc

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định

- Các chế độ theo quy định của công ty như sinh nhật, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng KPI năm

- Xét duyệt tăng lương hằng năm

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ

- Teambuilding, thẻ giftcard sinh nhật, giảm giá 40% dành riêng cho thành viên tập đoàn khi sử dụng dịch vụ của CJ Tous les Jours, CJ CGV, CJ the Market...và các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam

