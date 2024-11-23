Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty cổ phần công nghệ Ario làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công ty cổ phần công nghệ Ario
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B6
- 17, KHU B, KHU ĐÔ THỊ MỚI GELEXIMCO, đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
1. Công việc chuyên môn
2. Công việc Hành chính
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 1 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại công ty công nghệ
Sử dụng thành thạo MS Office (đặc biệt là Excel)
Đọc hiểu số liệu kết quả kinh doanh.
Có kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ thầu
Khả năng thực hiện theo deadline nghiêm ngặt
Kỹ năng tổng hợp thông tin tốt
Kỹ năng làm việc nhóm
Độ tuổi: 24-32 tuổi
Tại Công ty cổ phần công nghệ Ario Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Từ 8tr đến 10tr
Đóng bảo hiểm đầy đủ, BHYT, BHXH
Đi du lịch và dã ngoại: Mỗi năm 1-2 lần.
Công ty về công nghệ là môi trường làm việc trẻ, khuyến khích chủ động đề xuất và phương án triển khai, khen thưởng xứng đáng với công sức nhưng cũng rất thử thách và quyết liệt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Ario
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
