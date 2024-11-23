Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty cổ phần công nghệ Ario làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B6 - 17, KHU B, KHU ĐÔ THỊ MỚI GELEXIMCO, đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Công việc chuyên môn

2. Công việc Hành chính

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại công ty công nghệ

Sử dụng thành thạo MS Office (đặc biệt là Excel)

Đọc hiểu số liệu kết quả kinh doanh.

Có kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ thầu

Khả năng thực hiện theo deadline nghiêm ngặt

Kỹ năng tổng hợp thông tin tốt

Kỹ năng làm việc nhóm

Độ tuổi: 24-32 tuổi

Tại Công ty cổ phần công nghệ Ario Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 8tr đến 10tr

Đóng bảo hiểm đầy đủ, BHYT, BHXH

Đi du lịch và dã ngoại: Mỗi năm 1-2 lần.

Công ty về công nghệ là môi trường làm việc trẻ, khuyến khích chủ động đề xuất và phương án triển khai, khen thưởng xứng đáng với công sức nhưng cũng rất thử thách và quyết liệt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Ario

