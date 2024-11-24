Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty Cổ phần ống đồng Toàn Phát Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Vinahud 536A Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Theo dõi tiến độ bán hàng, cập nhật tình hình bán hàng, tình trạng đặt cọc tiền và làm các thủ tục sau bán hàng cho bộ phận kinh doanh;

Tham gia các sự kiện bán hàng, event của công ty và đối tác để hỗ trợ bộ phận kinh doanh;

Tổng hợp, thống kê, phân tích số liệu bán hàng, báo cáo doanh số, sản lượng bán hàng theo yêu cầu của Trưởng phòng và cấp trên;

Lưu trữ hồ sơ khách hàng, tài liệu bán hàng, Báo cáo bán hàng, Biểu mẫu cần thiết;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TBP.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học;

Ưu tiên độ tuổi từ 1993 - 1985;

Sử dụng tốt Excel, Word;

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán kho, dịch vụ khách hàng hoặc sale admin;

Hiểu biết về lĩnh vực Kinh Doanh thị trường Kim loại

Hiểu biết về kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng

Quản lý thời gian/ lên kế hoạch thực hiện công việc.

Tại Công ty Cổ phần ống đồng Toàn Phát Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 13 triệu đồng + Thưởng theo doanh thu hàng tháng.

Chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Ngày nghỉ hàng năm (Phép), ngày lễ Tết;

Chế độ phúc lợi Công ty: Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/1 năm;

Các phúc lợi khác như hiếu hỉ, ốm đau, thai sản, Thưởng các ngày Lễ/Tết. sinh nhật công ty, sinh nhật bản thân, Minibar hàng tuần....

Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13 vào cuối năm Dương lịch, chế độ thưởng tết Nguyên Đán ...;

Các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong năm;

Công ty liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa Thể thao cho toàn thể CBCNV, tổ chức cho CBCNV đi thăm quan, nghỉ mát hàng năm...;

Thời gian làm việc: Từ 08h00 - 17h00, nghỉ CN và 2 thứ 7 cách tuần

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ống đồng Toàn Phát Pro Company

