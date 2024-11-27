Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 44 Ngõ 48 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng theo danh sách khách hàng của công ty

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh thực hiện các công việc liên quan.

Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự cho phòng kinh doanh

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 22 đến 30 tuổi

Có LAPTOP cá nhân

Kỹ năng làm việc đội nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Kỹ năng giao tiếp tốt

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng cạnh tranh: Offer lương cứng 6.000.000/tháng + hoa hồng hấp dẫn

Được tham gia các chương trình huấn luyện, đào tạo chuyên môn về Bất động sản, phát triển các kỹ năng của bản thân

Lộ trình thăng tiến, định hướng công việc rõ ràng

Tham gia BHYT đầy đủ, team building hằng năm

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

THỜI GIAN LÀM VIỆC LINH HOẠT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP

