Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 44 Ngõ 48 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng theo danh sách khách hàng của công ty
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh thực hiện các công việc liên quan.
Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự cho phòng kinh doanh
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 22 đến 30 tuổi
Có LAPTOP cá nhân
Kỹ năng làm việc đội nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Kỹ năng giao tiếp tốt
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng cạnh tranh: Offer lương cứng 6.000.000/tháng + hoa hồng hấp dẫn
Được tham gia các chương trình huấn luyện, đào tạo chuyên môn về Bất động sản, phát triển các kỹ năng của bản thân
Lộ trình thăng tiến, định hướng công việc rõ ràng
Tham gia BHYT đầy đủ, team building hằng năm
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
THỜI GIAN LÀM VIỆC LINH HOẠT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Ngõ 48 Nguyễn Chánh Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

