Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lạc Long Quân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc

Theo dõi tình trạng nhập – xuất – tồn của hàng hóa, vật tư, các nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất;

Tham gia vào việc hỗ trợ và soạn thảo các văn bản, giấy tờ nội bộ liên quan đến công việc, cuộc họp, hoạt động của phòng kinh doanh;

Nắm rõ thông tin của khách hàng, phân loại các tệp khách hàng;

Cập nhật số liệu bán hàng và tổng hợp để lập báo cáo theo ngày, tuần, tháng, quý, năm;

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của BGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

Ngoại hình ưa nhìn; Khả năng giao tiếp tự tin;

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh,....các chuyên ngành liên quan khác;

Có từ 1 năm kinh nghiệm (Chưa có kinh nghiệm được đào tạo);

Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm;

Có khả năng xử lý số lượng lớn dữ liệu quan trọng và lập báo cáo chi tiết.

Tại Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 - 15 triệu/ tháng + % doanh số;

Được hỗ trợ ăn ca, thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;

Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định;

Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;

Thời gian làm việc: Sáng 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6; Thứ 7: 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 16:30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao)

