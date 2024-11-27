Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 288 Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung cuộc họp để báo cáo Giám đốc để phục vụ việc quản lý điều hành
- Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng ban.
- Hỗ trợ xây dựng và triển khai kế hoạch, mục tiêu cho bộ phận. Hỗ trợ lập dự toán và theo dõi chi phí.
- Hoàn thành các dự án do Giám đốc phân công, bao gồm giải quyết vấn đề, giám sát tiến độ, làm việc với các phòng ban khác nhau trong công ty và đối tác bên ngoài.
- Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Giám đốc
- Hỗ trợ trong việc tổng hợp thông tin và thực hiện các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất.
- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kinh tế ...
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
- Kỹ năng:
+ Có khả năng tổng hợp, phân tích số liệu, dữ liệu tốt.
+ Kỹ năng điều phối, quản trị thời gian và kỹ năng giao tiếp tốt
+ Thành thạo bộ công cụ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) và các phần mềm liên quan.
+ Khả năng làm việc độc lập và hợp tác trong nhóm.

Tại Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Được đào tạo, hỗ trợ và cung cấp đầy đủ công cụ làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội

Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 288 Hồ Tùng Mậu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

