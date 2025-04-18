Tuyển Sales Engineer Konnertec Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 55 Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng

- Tìm khách hàng mới.

- Thực hiện chiến lược tiếp thị để thúc đẩy doanh số bán hàng

- Đáp ứng doanh thu doanh thu.

- Chịu trách nhiệm cài đặt và đào tạo máy mới cho khách hàng về cách sử dụng máy chính xác.

- Cung cấp giải đáp thắc mắc cho máy bị lỗi của khách hàng. (Kinh doanh kiêm kỹ thuật)

- Prospecting new customers.

- Execute marketing strategies to drive new products sales

- Meet sales revenue set.

- Build and maintain customer relationship

- Responsible for setting up and training new machines for customers on how to use the machine correctly.

- Provide troubleshooting for customers\' faulty machines. (Sales engineer)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp về điện tử / Điện / cơ điện tử.

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan (vừa tốt nghiệp đại học cũng có thể ứng tuyển)

Tại Konnertec Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Konnertec Co., Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin