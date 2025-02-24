Tuyển Sales Engineer Vpower Solutions Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại Vpower Solutions Joint Stock Company
- Hồ Chí Minh: No.8 Nguyễn Cữu Vân, Phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
• Quản lý và phát triển khách hàng hiện tại: Duy trì mối quan hệ, nâng cao sự hài lòng và thúc đẩy doanh thu từ khách hàng hiện có.
• Phát triển khách hàng mới: Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường cho sản phẩm và dịch vụ của công ty.
• Tư vấn kỹ thuật và giải pháp sản phẩm: Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật để đưa ra các giải pháp phù hợp cho nhu cầu của khách hàng.
• Giám sát và quản lý đơn hàng, đấu thầu: Theo dõi tiến độ và chất lượng đơn hàng, quản lý quy trình đấu thầu đảm bảo hiệu quả.
• Báo cáo và phân tích kết quả: Cung cấp báo cáo về tình hình tài khoản, doanh thu và kết quả công việc.
• Hợp tác nội bộ: Làm việc với các bộ phận kỹ thuật và thương mại để giảm thiểu rủi ro cho khách hàng và công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng kỹ thuật, các giải pháp kỹ thuật cho đối tượng khách hàng là nhà máy công nghiệp, điện lực, dầu khí etc...
Tại Vpower Solutions Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vpower Solutions Joint Stock Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
