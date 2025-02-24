Tuyển Sales Engineer Vpower Solutions Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Quản lý và phát triển khách hàng hiện tại: Duy trì mối quan hệ, nâng cao sự hài lòng và thúc đẩy doanh thu từ khách hàng hiện có.

• Quản lý và phát triển khách hàng hiện tại

• Phát triển khách hàng mới: Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường cho sản phẩm và dịch vụ của công ty.

• Phát triển khách hàng mới

• Tư vấn kỹ thuật và giải pháp sản phẩm: Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật để đưa ra các giải pháp phù hợp cho nhu cầu của khách hàng.

• Tư vấn kỹ thuật và giải pháp sản phẩm

• Giám sát và quản lý đơn hàng, đấu thầu: Theo dõi tiến độ và chất lượng đơn hàng, quản lý quy trình đấu thầu đảm bảo hiệu quả.

• Giám sát và quản lý đơn hàng, đấu thầu

• Báo cáo và phân tích kết quả: Cung cấp báo cáo về tình hình tài khoản, doanh thu và kết quả công việc.

• Báo cáo và phân tích kết quả

• Hợp tác nội bộ: Làm việc với các bộ phận kỹ thuật và thương mại để giảm thiểu rủi ro cho khách hàng và công ty.

• Hợp tác nội bộ