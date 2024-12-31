Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Uniktech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

- Quản lý, xây dựng và triển khai chiến lược personal branding cho cá nhân và doanh nghiệp.

- Tư vấn và lên kế hoạch trong việc xác định giá trị cá nhân, định vị thương hiệu cá nhân trên các nền tảng truyền thông.

- Quản lý và tối ưu hóa các kênh truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, v.v.) để tăng cường sự hiện diện trực tuyến.

- Tạo nội dung sáng tạo và hấp dẫn, bao gồm bài viết, hình ảnh, video, và các ấn phẩm truyền thông khác.

- Phối hợp với các bộ phận khác như Marketing, Thiết Kế, và PR để đảm bảo sự đồng nhất trong thông điệp và hình ảnh thương hiệu.

- Theo dõi và phân tích hiệu quả các chiến dịch personal branding, đưa ra các đề xuất cải tiến.

- Tổ chức và tham gia các sự kiện, workshop liên quan đến phát triển thương hiệu cá nhân.