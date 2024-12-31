Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Uniktech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Công Ty TNHH Uniktech
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
- Quản lý, xây dựng và triển khai chiến lược personal branding cho cá nhân và doanh nghiệp.
- Tư vấn và lên kế hoạch trong việc xác định giá trị cá nhân, định vị thương hiệu cá nhân trên các nền tảng truyền thông.
- Quản lý và tối ưu hóa các kênh truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, v.v.) để tăng cường sự hiện diện trực tuyến.
- Tạo nội dung sáng tạo và hấp dẫn, bao gồm bài viết, hình ảnh, video, và các ấn phẩm truyền thông khác.
- Phối hợp với các bộ phận khác như Marketing, Thiết Kế, và PR để đảm bảo sự đồng nhất trong thông điệp và hình ảnh thương hiệu.
- Theo dõi và phân tích hiệu quả các chiến dịch personal branding, đưa ra các đề xuất cải tiến.
- Tổ chức và tham gia các sự kiện, workshop liên quan đến phát triển thương hiệu cá nhân.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực personal branding, marketing cá nhân hoặc quản lý thương hiệu.
Tại Công Ty TNHH Uniktech Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Uniktech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
