Tuyển Kinh doanh thực phẩm NEW VIET DAIRY Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

SALES INTERN 2024 là chương trình được New Viet Dairy thiết kế riêng cho những bạn trẻ năng động, ưa thử thách và yêu thích kinh doanh. Với lộ trình phát triển nghề nghiệp hấp dẫn, đây chính là con đường tắt giúp bạn sớm thăng tiến lên những vị trí quản lý/ giám sát tại Công ty. Trong suốt thời gian đào tạo, không chỉ được trang bị kiến thức chuyên sâu về ngành thực phẩm cao cấp, bạn còn được thực chiến cùng MENTOR dày dặn kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng làm việc.

New Viet Dairy

Với cơ hội có 1-0-2 này, bạn còn đắn đo gì mà chưa ứng tuyển ngay hôm nay!!!

LÀ MỘT NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC (THỬ VIỆC 2 THÁNG NHẬN 100% LƯƠNG) - được chuyển về team Sales Food Service (kênh HORECA) với sự hướng dẫn trực tiếp trên công việc và theo sát của Sales Mentor trong lộ trình tiếp theo, cụ thể:

Sales Food Service (kênh HORECA)

Nhận nhóm khách hàng phụ trách

Lên kế hoạch hoàn thành doanh số tháng, quý, năm

Quản lý và phát triển mạng lưới khách hàng hiệu quả

Mở rộng độ bao phủ sản phẩm

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng: chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng khách hàng mới

Thực hiện báo cáo, dự báo (forecast) định kỳ

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên mới tốt nghiệp hoặc có từ 6 tháng kinh nghiệm với vị trí Sale

Yêu thích, đam mê & có định hướng phát triển, gắn bó lâu dài với công việc Sale

Giao tiếp tốt, năng động, thích ứng nhanh, ham học hỏi

Khả năng tiếng Anh khá

Kỹ năng tin học văn phòng, lập báo cáo và xử lý tình huống linh hoạt

Ưu tiên các ứng viên yêu thích lĩnh vực thực phẩm, nhà hàng khách sạn, đặc biệt là thực phẩm Âu

Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu của tổ chức

Tại NEW VIET DAIRY Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 đ/tháng (gross)

Phụ cấp cơm trưa: 40.000 đ/ngày từ thứ 2 – thứ 6 (ăn tại công ty)

Phụ cấp gửi xe: 300.000 đ/tháng

Phụ cấp xăng xe: 800.000 đ/tháng

Phụ cấp điện thoại: 300.000 đ/tháng

Incentives: dao động mỗi tháng khác nhau từ 3.000.000 - 6.000.000/tháng

Thưởng tháng 13

Thưởng thành tích cuối năm (bonus year): 1 - 2 tháng lương thực nhận (tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty)

Thử việc: 60 ngày full lương.

Tham gia BH full lương - Bảo hiểm tai nạn trong thời gian probation & mua BH Bảo Việt khi ký HĐLĐ.

Phép năm: 14 - 17 ngày/năm.

Review tăng lương: 1 năm/lần.

Tham gia lộ trình đào tạo bài bản

Các chính sách về employees engagement dành cho nhân viên của New Viet Dairy

Thời gian làm việc: 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Thứ 7 nửa buổi)

Địa điểm làm việc: 145 Tôn Thất Đạm, Quận 1

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NEW VIET DAIRY Pro Company

