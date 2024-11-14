Tuyển Frontend Developer Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5BT2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Bắc Từ Liêm

Chuyển đổi website từ file thiết kế và Phối hợp với bộ phận lập trình phát triển sản phẩm để triển khai giao diện website cho sản phẩm.

Thiết kế và lập trình các ứng dụng trên nền tảng website.

Phối hợp và hỗ trợ với Team Backend, Design một cách chủ động và chặt chẽ để nâng cao trải nghiệm người dùng

Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống website.

Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án.

Tạo ra những sản phẩm mới, bảo trì cũng như cải thiện các giải pháp hiện có

Đảm bảo về chất lượng các dự án triển khai

Quản lý team: Điều phối công việc, xử lý tình huống, sự vụ, đánh giá nhân sự. Lên kế hoạch hoạt động, đào tạo, hướng dẫn, nâng cao năng lực các bạn thành viên khác

Số năm kinh nghiệm từ 4-5 năm trở lên ở vị trí frontend developer

Sử dụng thành thạo các công nghệ ReactJS, NextJS, TypeScript, TailwindCSS

Thành thạo JavaScript / HTML / CSS / SASS.

Có kinh nghiệm tối ưu performance ứng dụng viết bằng ReactJS, Next JS (đo bằng Google PageSpeed Insights, Lighthouse)

Hiểu biết về server-side rendering (SSR), client-side rendering (CSR)

Có kiến thức về quy trình phát triển dự án, sử dụng thành thạo Jira

Git nâng cao và có thể đưa ra các flow sử dụng git phù hợp từng giai đoạn dự án cũng như hỗ trợ các member khác khi có sự cố về GIT

Kỹ năng teamwork, giao tiếp, giải quyết vấn đề

Range lương 25 - 40M NET , Có thể thỏa thuận theo năng lực, tham gia đầy đủ các chế độ BHXH.

Đánh giá lương 1 lần/năm và theo các chiến dịch

Thưởng Lễ Tết, thưởng nhân viên xuất sắc theo quý, quà cho các dịp đặc biệt, việc

hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV.

Thưởng cuối năm: Dựa vào hiệu suất công việc và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty sẽ ban hành Quy chế thưởng

Cơ hội học hỏi, tham gia các chương trình đào tạo nội bộ về chuyên môn, được chỉ dẫn và làm việc với Ban Quản trị, các nhân sự là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo từ các công ty, tập đoàn lớn như Vingroup, OneMount, Viettel, MoMo, VNPay, FPT, Tiki,...

Công ty có cafe riêng: chiết khấu 40% cho CBNV

Công ty hỗ trợ chi phí gửi xe tháng

Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building, Party,...

Công ty hỗ trợ trang thiết bị làm việc

