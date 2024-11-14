Tuyển Frontend Developer Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
- Hà Nội: 5BT2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 25 - 40 Triệu
Chuyển đổi website từ file thiết kế và Phối hợp với bộ phận lập trình phát triển sản phẩm để triển khai giao diện website cho sản phẩm.
Thiết kế và lập trình các ứng dụng trên nền tảng website.
Phối hợp và hỗ trợ với Team Backend, Design một cách chủ động và chặt chẽ để nâng cao trải nghiệm người dùng
Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống website.
Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án.
Tạo ra những sản phẩm mới, bảo trì cũng như cải thiện các giải pháp hiện có
Đảm bảo về chất lượng các dự án triển khai
Quản lý team: Điều phối công việc, xử lý tình huống, sự vụ, đánh giá nhân sự. Lên kế hoạch hoạt động, đào tạo, hướng dẫn, nâng cao năng lực các bạn thành viên khác
Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các công nghệ ReactJS, NextJS, TypeScript, TailwindCSS
Thành thạo JavaScript / HTML / CSS / SASS.
Có kinh nghiệm tối ưu performance ứng dụng viết bằng ReactJS, Next JS (đo bằng Google PageSpeed Insights, Lighthouse)
Hiểu biết về server-side rendering (SSR), client-side rendering (CSR)
Có kiến thức về quy trình phát triển dự án, sử dụng thành thạo Jira
Git nâng cao và có thể đưa ra các flow sử dụng git phù hợp từng giai đoạn dự án cũng như hỗ trợ các member khác khi có sự cố về GIT
Kỹ năng teamwork, giao tiếp, giải quyết vấn đề
Tại Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci Thì Được Hưởng Những Gì
Đánh giá lương 1 lần/năm và theo các chiến dịch
Thưởng Lễ Tết, thưởng nhân viên xuất sắc theo quý, quà cho các dịp đặc biệt, việc
hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV.
Thưởng cuối năm: Dựa vào hiệu suất công việc và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty sẽ ban hành Quy chế thưởng
Cơ hội học hỏi, tham gia các chương trình đào tạo nội bộ về chuyên môn, được chỉ dẫn và làm việc với Ban Quản trị, các nhân sự là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo từ các công ty, tập đoàn lớn như Vingroup, OneMount, Viettel, MoMo, VNPay, FPT, Tiki,...
Công ty có cafe riêng: chiết khấu 40% cho CBNV
Công ty hỗ trợ chi phí gửi xe tháng
Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building, Party,...
Công ty hỗ trợ trang thiết bị làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
