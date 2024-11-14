Tuyển Frontend Developer Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 5BT2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Chuyển đổi website từ file thiết kế và Phối hợp với bộ phận lập trình phát triển sản phẩm để triển khai giao diện website cho sản phẩm.
Thiết kế và lập trình các ứng dụng trên nền tảng website.
Phối hợp và hỗ trợ với Team Backend, Design một cách chủ động và chặt chẽ để nâng cao trải nghiệm người dùng
Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống website.
Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án.
Tạo ra những sản phẩm mới, bảo trì cũng như cải thiện các giải pháp hiện có
Đảm bảo về chất lượng các dự án triển khai
Quản lý team: Điều phối công việc, xử lý tình huống, sự vụ, đánh giá nhân sự. Lên kế hoạch hoạt động, đào tạo, hướng dẫn, nâng cao năng lực các bạn thành viên khác

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số năm kinh nghiệm từ 4-5 năm trở lên ở vị trí frontend developer
Sử dụng thành thạo các công nghệ ReactJS, NextJS, TypeScript, TailwindCSS
Thành thạo JavaScript / HTML / CSS / SASS.
Có kinh nghiệm tối ưu performance ứng dụng viết bằng ReactJS, Next JS (đo bằng Google PageSpeed Insights, Lighthouse)
Hiểu biết về server-side rendering (SSR), client-side rendering (CSR)
Có kiến thức về quy trình phát triển dự án, sử dụng thành thạo Jira
Git nâng cao và có thể đưa ra các flow sử dụng git phù hợp từng giai đoạn dự án cũng như hỗ trợ các member khác khi có sự cố về GIT
Kỹ năng teamwork, giao tiếp, giải quyết vấn đề

Tại Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương 25 - 40M NET , Có thể thỏa thuận theo năng lực, tham gia đầy đủ các chế độ BHXH.
Đánh giá lương 1 lần/năm và theo các chiến dịch
Thưởng Lễ Tết, thưởng nhân viên xuất sắc theo quý, quà cho các dịp đặc biệt, việc
hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV.
Thưởng cuối năm: Dựa vào hiệu suất công việc và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty sẽ ban hành Quy chế thưởng
Cơ hội học hỏi, tham gia các chương trình đào tạo nội bộ về chuyên môn, được chỉ dẫn và làm việc với Ban Quản trị, các nhân sự là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo từ các công ty, tập đoàn lớn như Vingroup, OneMount, Viettel, MoMo, VNPay, FPT, Tiki,...
Công ty có cafe riêng: chiết khấu 40% cho CBNV
Công ty hỗ trợ chi phí gửi xe tháng
Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building, Party,...
Công ty hỗ trợ trang thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 5BT2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

